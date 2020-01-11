為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

港湖雙姝之戰激烈拉鋸 李彥秀陣營計票高嘉瑜小贏200票

李彥秀陣營內部計票票數，約在5時24分時，高嘉瑜總得票數是10057票，李彥秀為9776票，領先281票。（記者楊心慧攝）

李彥秀陣營內部計票票數，約在5時24分時，高嘉瑜總得票數是10057票，李彥秀為9776票，領先281票。（記者楊心慧攝）

2020-01-11 17:55:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第4選區（南港、內湖）選情激烈，由網路聲量高、被封為「港湖女神」的民進黨台北市議員高嘉瑜，挑戰被稱為「港湖女兒」、深耕地方的國民黨現任立委李彥秀，2人過去民調都很接近，沒想到開票後2人得票數也一路緊追，各大媒體電視台顯示的2人票數都很接近，原先剛開始一度是高嘉瑜領先，後來李彥秀稍微追過去，如今高嘉瑜又稍微領先，各電視台的差距都在200票之內。

李彥秀陣營內部計票票數，約在5時24分時，高嘉瑜總得票數是10057票，李彥秀為9776票，領先281票。

高嘉瑜憑著高人氣，加上在尚未被民進黨提名前就頻走基層，甚至拜票開直播時，看到店家、民眾還可以喊得出名字，但李彥秀也不是省油的燈，出身政治世家，曾任5屆港湖議員，具陸戰優勢，問政及服務皆讓選民豎起大拇指。

該選區激烈的程度從先前民調可看出，據悉雙方過去民調差距皆在3％內，有時李彥秀險勝，有時又被高嘉瑜超越，雙方拉扯不斷，如今也呈現在開票上，各大媒體電視台顯示的2人票數都很接近，果真是激戰選區。

今天下午4時開始，高嘉瑜位於環山路一段的競選總部湧入不少支持者一起看開票，高嘉瑜預計將在傍晚6時來到總部和支持者一起看選舉結果。

高嘉瑜網路聲量高。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜網路聲量高。（記者楊心慧攝）

李彥秀深耕基層，實力堅強。（記者楊心慧攝）

李彥秀深耕基層，實力堅強。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港、新加坡對台灣民主很期待 高嘉瑜：珍惜手中這一票
2020-01-11 11:41

香港、新加坡對台灣民主很期待 高嘉瑜：珍惜手中這一票
柯P主動幫忙拍影片拉票 高嘉瑜回應了！
2020-01-10 00:25

柯P主動幫忙拍影片拉票 高嘉瑜回應了！
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！

只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
韓國瑜喊改革國民黨 李彥秀：很多議題、方向需要改革
2020-01-09 12:09

韓國瑜喊改革國民黨 李彥秀：很多議題、方向需要改革
「論述能力近期最強」 館長力挺高嘉瑜：不當選說不過去！
2020-01-02 23:08

「論述能力近期最強」 館長力挺高嘉瑜：不當選說不過去！
高嘉瑜和網紅合作搶票 李彥秀︰照既有節奏 腳踏實地催出選票
2019-12-31 10:11

高嘉瑜和網紅合作搶票 李彥秀︰照既有節奏 腳踏實地催出選票
臺北市今日熱門
2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-06 14:06

勸阻無效！韓國瑜執意在故宮門外談政策引發爭議 影片

2020-01-09 20:49

凱道造勢沒遊覽車沒便當？他拍照竟遭韓粉包圍批鬥

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播