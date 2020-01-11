港湖雙姝之戰激烈拉鋸 李彥秀陣營計票高嘉瑜小贏200票

李彥秀陣營內部計票票數，約在5時24分時，高嘉瑜總得票數是10057票，李彥秀為9776票，領先281票。（記者楊心慧攝）

2020-01-11 17:55:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第4選區（南港、內湖）選情激烈，由網路聲量高、被封為「港湖女神」的民進黨台北市議員高嘉瑜，挑戰被稱為「港湖女兒」、深耕地方的國民黨現任立委李彥秀，2人過去民調都很接近，沒想到開票後2人得票數也一路緊追，各大媒體電視台顯示的2人票數都很接近，原先剛開始一度是高嘉瑜領先，後來李彥秀稍微追過去，如今高嘉瑜又稍微領先，各電視台的差距都在200票之內。

李彥秀陣營內部計票票數，約在5時24分時，高嘉瑜總得票數是10057票，李彥秀為9776票，領先281票。

高嘉瑜憑著高人氣，加上在尚未被民進黨提名前就頻走基層，甚至拜票開直播時，看到店家、民眾還可以喊得出名字，但李彥秀也不是省油的燈，出身政治世家，曾任5屆港湖議員，具陸戰優勢，問政及服務皆讓選民豎起大拇指。

該選區激烈的程度從先前民調可看出，據悉雙方過去民調差距皆在3％內，有時李彥秀險勝，有時又被高嘉瑜超越，雙方拉扯不斷，如今也呈現在開票上，各大媒體電視台顯示的2人票數都很接近，果真是激戰選區。

今天下午4時開始，高嘉瑜位於環山路一段的競選總部湧入不少支持者一起看開票，高嘉瑜預計將在傍晚6時來到總部和支持者一起看選舉結果。

高嘉瑜網路聲量高。（記者楊心慧攝）

李彥秀深耕基層，實力堅強。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法