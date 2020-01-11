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台灣大選國際關注 港人赴台觀戰：我們想要這樣的選舉

台灣總統和立委大選受到國際關注，國際通訊社和國際主流媒體都撰文報導，與台灣鄰近的香港，有不少人特地來台灣觀選。（法新社）

台灣總統和立委大選受到國際關注，國際通訊社和國際主流媒體都撰文報導，與台灣鄰近的香港，有不少人特地來台灣觀選。（法新社）

2020-01-11 17:51:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣總統和立委大選受到國際關注，國際通訊社和國際主流媒體都撰文報導，與台灣鄰近的香港，有不少人特地來台灣觀選，香港女子Karen Leung向外媒直言，「我們想要這樣的選舉」。

《法新社》報導，26歲的Karen Leung是會計師，是本週到台灣見證他們想要卻被拒絕的普選制度的數十名香港選舉遊客之一。報導指出，在週六投票前，蔡英文的造勢活動出現不少香港人。

週五晚間，Karen Leung在蔡英文選前最後一場造勢晚會拿到一個印有香港民主抗爭標語的袋子後說，「我覺得（台灣）這裡充滿希望」，「台灣享有自由，他們正站出來抵抗中國」。

報導指出，台灣過去經歷了幾十年的獨裁政權，現已成為亞洲最自由的民主國家之一。幾個月來，香港激烈的民主抗議活動引發台灣人關注，並產生台灣該與龐大的威權主義鄰居保持多近距離的爭論。

26歲的香港人Kyle在蔡英文週五的造勢活動上告訴《法新社》，台灣人流血甚至犧牲了生命才換取民主實現，「在香港，我們為民主奮鬥僅幾年，因此沒有理由這麼快就放棄」。

36歲的香港社會工作者Ivy說，「去年的抗爭運動讓台灣和香港更加靠近」，她在蔡英文造勢活動上說，「台灣為香港提供了幫助，他們並沒有趕走逃到這裡的香港年輕人」。

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