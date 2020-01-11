內湖新增多個投票所 李彥秀投票：長輩抱怨怕跑錯地方

李彥秀今上午到南港區胡適國小投票。（記者楊心慧攝）

2020-01-11 11:36:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市內湖因人口增加迅速，這次選舉新增不少投開票所，不過受限於場地，有些只能在戶外臨時搭設，參選台北市第四選區（南港、內湖）的現任立委李彥秀今上午到南港區胡適國小投票，表示確實聽到很多長輩說今年改地方投票，也抱怨怕跑錯地方，她認為地方選委會未來需加強宣傳和公告，也有聽說部分投票所有塞車狀況，地方選委會應思考如何讓投票流程更順暢，選後應做檢討。

李彥秀今上午到南港區胡適國小投票，民眾看到李彥秀紛紛熱情打招呼。李彥秀表示，中央選委會應給地方選委會更多明確建議，投票所地點的調整，確實很多長輩會不清楚，這次有些還是在公園的涼亭裡，很多人也抱怨萬一下雨該怎麼辦，她知道有些是受限於地方上的限制，反而要跨到好幾個里才能投票，但這都是未來地方選委會應去思考的，每次的選舉或多或少都會有抱怨，但要去思考怎麼調整、檢討的更好。

被問到今天投票的心情，李彥秀表示，每天都在準備今天的選舉，平常紮實的問政和紮實的服務，在這段時間該做的都已完成，相信選民在這場選戰的過程當中，回憶過去李彥秀在基層爭取建設、做好服務、在國會的問政，相信民眾會選出最專業、用心在地方上的民意代表。

李彥秀說，今天天氣很好，很多民眾一大早就已出來排隊投票，相信今天投票率會非常高，希望所有的民眾踴躍出來投票，選出接下來為國家服務最好的公僕，這票將決定中華民國的未來，希望不分老少長輩年輕的朋友們，只要有投票權都出來投票。

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