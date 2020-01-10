父女合唱《我相信》宋鎮邁：宋楚瑜是最好老爸 也是最好總統

親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在競選總部前舉辦「選前之夜」致詞，女兒宋鎮宋鎮邁（右一）陪同上台，父女倆最後還牽手合唱《我相信》。（記者簡榮豐攝）

2020-01-10 22:36:26

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在競選總部前舉辦「選前之夜」活動，並在女兒宋鎮邁陪同下壓軸登場，宋鎮邁推薦說，這是最好的老爸，也會是最好的總統，能讓大家放心衝自己的夢想，最後父女牽著手合唱《我相信》，場面動容。

宋鎮邁表示，很多人覺得這位伯伯很老，其實他不老，他只是出道得早，自己有印象以來他就在政府服務，小時候相處時間不多，因為宋楚瑜很專注在工作，家人也知道不要給他添麻煩。

宋鎮邁說，父親1942年出生，曾歷經中日戰爭、二戰、國共內戰、越戰，且7歲就舉家來台灣，兄弟還在躲空襲時往生，歷經這麼多紛擾、不安、悲歡離合，沒想到竟能代表台灣參加APEC，和平維護區域發展。

宋鎮邁感嘆，這次選舉有很多謾罵、彼此的誤解，很多人說「我討厭你、想要下架你」，這其實很不健康，跟平常說的公民素養背道而馳，但她相信爸爸一定可以為大家在這條中道道路下堅持，讓每個人都可以放心衝自己的夢想，讓專業的人做專業的事情，讓台灣發揚。

「We’re very small but we’re great.」她說，父親可以傳承經驗、組成堅強團隊，為大家貢獻，「這是最好的老爸，也會是最好的總統」。

于美人也哽咽說，4年後有奧運，但4年後沒有宋楚瑜，這次宋楚瑜從政44年最後的選前之夜，希望大家珍惜手中這一票，「他準備好，你準備好了嗎？

親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在競選總部前舉辦「選前之夜」致詞，女兒宋鎮宋鎮邁（右一）陪同上台，面帶笑容深情望著父親。（記者簡榮豐攝）

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