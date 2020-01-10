為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

知識藍含淚歸隊？ 李正皓：沒風骨的叫「軟骨藍」

李正皓酸說，沒有風骨的知識份子還配叫「知識藍」嗎？他認為這是「軟骨頭藍」。（資料照）

李正皓酸說，沒有風骨的知識份子還配叫「知識藍」嗎？他認為這是「軟骨頭藍」。（資料照）

2020-01-10 22:45:27

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在競總前仁愛路上造勢，區域立委候選人李正皓上台發言談及，某位知識藍前輩稱「投給宋楚瑜就是投給蔡英文」、要知識藍歸隊投韓，李正皓酸說，沒有風骨的知識份子還配叫「知識藍」嗎？他認為這是「軟骨頭藍」。

李正皓表示，還記得他9月時怎麼形容韓國瑜嗎？「沒有總統樣！」請問這3個月，韓國瑜的言行是越來越有總統樣，還是越來越離譜？不跑行程、不面對民調、上節目表演跪著走路、嗆媒體良心被狗吃了，這樣的人有總統樣嗎？

李正皓質疑，知識份子的風骨在哪裡？一個喪失知識份子風骨的人，還配稱之為知識藍嗎？有人說這是「含淚藍」，他認為太客氣了，沒有風骨的知識份子叫「軟骨頭藍」！

李正皓表示，世上有些東西是可以超越黨派的，就是基本價值與基本是非：誠信、正直、勤勞、負責，這些東西無關乎於黨派，而是一個「人」的基本信念與基本價值，所有支持第三勢力制衡的人都跟他一樣，都是自由的人，心中無藍綠，只有價值跟是非。

李正皓表示，明天對正藍軍來說是最簡單的選擇，誠信跟撒謊，選什麼？正直跟歪勾，選什麼？勤勞跟懶惰，選什麼？負責跟落跑，選什麼？呼籲大家投票時不要被藍綠、政黨綁架，要用選票讓大家知道什麼是正藍軍的驕傲！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
父女合唱《我相信》宋鎮邁：宋楚瑜是最好老爸 也是最好總統
2020-01-10 22:36

父女合唱《我相信》宋鎮邁：宋楚瑜是最好老爸 也是最好總統
選前之夜飆淚 宋楚瑜：要讓父親在天之靈覺得我不辱祖先
2020-01-10 22:26

選前之夜飆淚 宋楚瑜：要讓父親在天之靈覺得我不辱祖先
豆腐遇到香腸超有愛　2020幸福長久

豆腐遇到香腸超有愛　2020幸福長久
小英選前之夜破53萬人 旗海燈海照亮凱道
2020-01-10 22:14

小英選前之夜破53萬人 旗海燈海照亮凱道
選前之夜壓軸現身力挺 韓冰這句話讓韓國瑜哭了
2020-01-10 22:05

選前之夜壓軸現身力挺 韓冰這句話讓韓國瑜哭了
台南房市增溫 遠雄北府苑掀熱潮

台南房市增溫 遠雄北府苑掀熱潮
明天投票千萬別搞錯 5種選票顏色報你知
2020-01-10 16:55

明天投票千萬別搞錯 5種選票顏色報你知
郭董幫剃髮刺字「精忠報國」 李正皓：展現國會新兵決心
2020-01-09 19:31

郭董幫剃髮刺字「精忠報國」 李正皓：展現國會新兵決心
臺北市今日熱門
2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-06 14:06

勸阻無效！韓國瑜執意在故宮門外談政策引發爭議 影片

2020-01-04 12:33

幫總長走完未竟行程！蔡總統下午赴宜蘭視察空軍第一雷達分隊

2020-01-04 15:46

我替沈總長來看大家了！雷達站官兵請託蔡總統代貼追思紙條 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播