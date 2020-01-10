知識藍含淚歸隊？ 李正皓：沒風骨的叫「軟骨藍」

李正皓酸說，沒有風骨的知識份子還配叫「知識藍」嗎？他認為這是「軟骨頭藍」。（資料照）

2020-01-10 22:45:27

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在競總前仁愛路上造勢，區域立委候選人李正皓上台發言談及，某位知識藍前輩稱「投給宋楚瑜就是投給蔡英文」、要知識藍歸隊投韓，李正皓酸說，沒有風骨的知識份子還配叫「知識藍」嗎？他認為這是「軟骨頭藍」。

李正皓表示，還記得他9月時怎麼形容韓國瑜嗎？「沒有總統樣！」請問這3個月，韓國瑜的言行是越來越有總統樣，還是越來越離譜？不跑行程、不面對民調、上節目表演跪著走路、嗆媒體良心被狗吃了，這樣的人有總統樣嗎？

李正皓質疑，知識份子的風骨在哪裡？一個喪失知識份子風骨的人，還配稱之為知識藍嗎？有人說這是「含淚藍」，他認為太客氣了，沒有風骨的知識份子叫「軟骨頭藍」！

李正皓表示，世上有些東西是可以超越黨派的，就是基本價值與基本是非：誠信、正直、勤勞、負責，這些東西無關乎於黨派，而是一個「人」的基本信念與基本價值，所有支持第三勢力制衡的人都跟他一樣，都是自由的人，心中無藍綠，只有價值跟是非。

李正皓表示，明天對正藍軍來說是最簡單的選擇，誠信跟撒謊，選什麼？正直跟歪勾，選什麼？勤勞跟懶惰，選什麼？負責跟落跑，選什麼？呼籲大家投票時不要被藍綠、政黨綁架，要用選票讓大家知道什麼是正藍軍的驕傲！

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