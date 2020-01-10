鼠年犯太歲想平安度過？風水名師提點「最高原則」

2020-01-14 10:00:00

〔記者賴鵬翔／綜合報導〕2020金鼠年即將到來，俗話說，「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，真是如此嗎？新的一年，12生肖中有哪些生肖犯太歲、沖太歲？又需要特別注意些什麼？

快點開影片，讓知名風水命理大師謝沅瑾告訴大家，不同年份的犯太歲、沖太歲的生肖，需要特別留意的事項，助你平安順利過一年。

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