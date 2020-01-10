重申不挺蔡英文 郭台銘：中華民國需要時 我永遠都在

鴻海創辦人郭台銘（中）今天下午在臉書發文表示，自己是永遠的中華民國派，不會違背參選初衷、不會支持蔡英文，「中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」。（記者翁聿煌攝）

2020-01-10 17:16:04

〔記者陳昀／台北報導〕選前最後一天，鴻海創辦人郭台銘下午在臉書發文表示，自己是永遠的中華民國派，不會違背參選初衷、不會支持蔡英文，「中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」，呼籲大家別忘了投票、天佑台灣。

郭台銘批評民進黨去年底強勢表決通過「反滲透法」，蔡英文競總前發言人林靜儀發表「支持統一是叛國」等言論；並強調，他反對台獨，不節制的台獨勢力將破壞台灣長年來維持現狀的努力，脫離台灣以經濟手段在世界立足的主軸，因此呼籲這次選舉一定要制衡民進黨一黨獨大、完全執政。

郭台銘強調，自己是永遠的中華民國派，不會違背參選初衷、不會支持蔡英文；至於立法院，希望制衡的力量能導正國會方向，親民黨整合他的六大政策、台灣民眾黨會傳承台北市長柯文哲的廉政風格，相信中道勢力能在國會發揮最大影響力。

郭台銘表示，希望選後先由親民黨產生政策小組，邀請其他政黨立委參加，民眾也可以下載「郭懂」APP來跟立委互動，讓民意能反應至國會；政策小組將全力支持民眾反饋的建言來修改法案，並爭取跨黨派立委支持。

郭台銘說，希望曾經支持他的人、目前還支持的人、未來可能支持的人能知道，他沒忘記自己的初衷，「當中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」，袖手不旁觀，對立法院，你我都可以盡力，1月11日，別忘了去投票，天佑台灣。

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