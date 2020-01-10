馬王首度同台助選 許淑華笑：把費鴻泰逼到這地步

下午還有多位香港區議員特別許淑華競選總部，為她加油打氣。（記者沈佩瑤攝）

2020-01-10 17:11:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕選前倒數一天，國民黨台北市第七選區立委費鴻泰大陣仗找來黨內天王馬英九、王金平同框站台，這也是馬、王兩人在2020選舉期間唯一一場同台，堪稱最強老藍男輔選卡司。對手民進黨選將許淑華下午受訪態度一派輕鬆笑說，逼到對手找來馬、王同台，但如果平常有政績，就算不找馬、王能當選；她並再度向年輕選民喊話，明天踴躍投票，捍衛主權、捍衛價值，繼續把台灣顧好。

許淑華連續兩天和基隆市長林右昌合體，下午率車隊掃街前受訪，林右昌表示，經過這麼漫長的努力，現在只差最後一天，所以他連續2天陪許淑華掃街拜票，希望支持選民也要出來投票。

林右昌強調，從過去的例子可以看到，年輕的立委都很有衝勁、熱情跟專業，都值得大家來肯定；許淑華認真努力，且過去10幾年擔任議員的成績，大家都看得到，他相信許淑華未來會是一個第一名的國會委員。

聽到費鴻泰在選前最後一天找來馬英九、王金平站台，許淑華不以為意表示「不會有壓力」，這說明已經把費鴻泰逼到必須請來馬王站台，相信費聽見人民的聲音跟力量，所以才緊張。

許淑華直言，民眾眼睛是雪亮的，不會管找哪個大咖站台，而是看平常的努力、做了哪些事情，如果平常有政績，相信不用找馬、王，也會當選。

下午還有多位香港區議員特別許淑華競選總部，為她加油打氣。許淑華表示，今天有些香港議員也來到她的競選總部幫忙加油打氣，這場選舉全世界都在看，呼籲年輕人明天一定要投下神聖的一票，捍衛主權跟價值，希望大家全力投票，把台灣顧好。

民進黨台北市第七選區立委候選人許淑華（左）連續兩天和基隆市長林右昌合體率車隊掃街。（記者沈佩瑤攝）

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