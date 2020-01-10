柯P被爆違規讓中國團參觀加護病房 蔡壁如護主遭打臉

台灣民眾黨不分區立委提名人蔡壁如8日臉書發文，點名包容任加油添醋描述在加護病房實習所見的「事實」，指其「選舉操作意圖昭彰」。（圖擷取自蔡壁如臉書）

2020-01-10 17:37:22

〔記者陳璟民／台北報導〕台大醫學系畢業生包容任（Bau Rong Rinn）7日在臉書揭露台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲當台大醫院醫生時，曾未遵守標準作業程序讓中國學者團參觀加護病房，事後罵哭制止、趕人的護理長，柯文哲日前受訪未否認，但他的心腹、民眾黨不分區提名人蔡壁如8日深夜專文反擊包容任，質疑選舉操作意圖昭彰；不過，醫師「王介立」9日在臉書發文與批踢踢實業坊討論串以「Dialysis」身分，證實確有包容任所見的事情，所謂護理長其實是組長，「當時那位組長就是我老婆」，讓話題升溫延燒。

蔡壁如點名包容任的貼文摻雜許多似是而非的評論與軼聞，真假難辨，「是指控柯醫師，還是指控台大醫院在病人隱私及感染控制有問題」？她質疑，距離選舉僅剩3天，包容任在文中強調「中國」，選舉操作色彩及意圖耳目昭彰，而她不能容許以選舉來攻擊台灣辛苦建立的醫療環境，對此深表遺憾。

不過，蔡壁如的貼文輾轉被「護理長」的先生打臉。批踢踢實業坊有網友「Dialysis」9日晚上7點多，回應medstudent板 「[新聞] 醫學系男模爆柯P料：護參訪團，罵哭護理長」，指此事是他們夫妻婚姻中屬一屬二的大事，當年他只是R4（第四年住院醫師），他老婆則是代理護理長，9年來，夫妻倆很有默契也不去提，直到他老婆收到前同事私訊某小模（即包容任）文章，他們看著看著情緒就上來了…；又，他用手機在臉書發文以實名示人（王介立），事情的發展超過預期，「沒想到老婆回憶起當年之事，情緒反應比我更大」。

依王介立敘述，中國參訪團那件事是真的，「當天中國人衝進來拍照時，同時間附近床位有病人剛過世，有許多家屬在」，那位組長當天被罵完，「隔兩天休假時還被叫出來向柯P團隊道歉（理由：讓他們沒面子）」、「為什麼我會知道的這麼清楚？因為當時那位組長就是我老婆」。

包容任今天凌晨再發文說，看了PTT medstudent板，「感謝這些長輩們，願意在此時跳出來力挺」、「破壞台大醫院名聲的，不是這群出來說真話的人，是做出這些事的人」，他從未講過柯文哲壞話、轉錄過一則不利他的新聞，過去柯文哲被民進黨打器捐案，他甚至發文力挺，這次他在私人臉書發文，後續發展失控了，整件事變成了政黨間惡鬥的政治算計，他會決定寫下這段陳年往事，是跨年夜跟朋友吃飯聊起投票的事，有感而發。

包容任說，最讓他生氣的是民眾黨和蔡壁如的聲明否認，蔡壁如公然說謊，「明明當年信件就是她寄給學長了，現在卻堅稱絕無此事，還把這事轉成政鬥…」，但他「很感謝後來學長和學嫂跳出來公開信件了」。

包容任還發表4點澄清，一是他的原文從未說「私帶」、「私接」，只說「未申報」、「未通知」（我們單位）；二是駁斥蔡壁如和民眾黨說他強調「中國」參訪團，他從頭到尾只提了一次「中國參訪團」，因為真的是中國參訪團；三是蔡原先寄給學長（應是指王介立）的信寫柯是受高層指示，「她說有高層，就真的有高層？」、「在醫院工作應該都知道，任何事情幾乎都實名制…」；四是PTT政黑板標題、媒體標題並非他下的，連這帳也算在他的？

醫師王介立發文，證實當年把違反規定衝進台大醫院加護病房的中國學者參訪團趕出去，後來被時任醫師的台北市長柯文哲罵哭的「護理長」，就是他老婆。（圖擷取PTT連結王介立臉書）

包容任臉書揭露柯文哲任台大醫院醫師時，曾未按SOP讓中國學者參訪團進加護病房，事後還把制止的護理長罵哭，遭蔡壁如點名反擊，包容任再貼文謝謝跳出來證實他所言不假的長輩、學長。（圖擷取自包容任臉書）

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