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影射韓粉領600元走路工、威脅性命安全 韓辦再提告

有民眾在臉書散播不實言論。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

有民眾在臉書散播不實言論。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

2020-01-10 16:46:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋，今日到台北市刑警大隊報案。她指出，近日有人在韓國瑜的直播室留言恐嚇謾罵，或在臉書散播不實言論，影射參加昨日在凱道舉辦的韓國瑜競選活動，將可收受「走路工」、「誤餐費」600元，王淺秋認為造謠者明顯影響選情，提出告訴。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋與發言人何庭歡，今日下午3時在律師陪同下，到台北市刑警大隊報案，並由偵二隊受理偵辦。這是韓國辦公室第三次針對網路誹謗部分提出告訴。

據了解，日前有民眾在臉書散播不實言論。以「遊行民眾通告」作影謝，指說民眾只要在10日參加遊行，將可領到「500+100誤餐費」，此篇留言也造成大批民眾留言或分享，結果引起韓辦的注意。

此外，在韓國瑜的網路直播聊天室內，也發現有許多不理性的民眾留言恐嚇，甚至有語出威脅韓國瑜的性命安全，韓國瑜競選辦公室認為此風不可長，所以決定再次提出告訴。

王淺秋針對網路影射600元的走路工事件強調，「找走路工一事，這一點絕對要提出自清」，並說明如果依照9日在凱道的百萬人數來說，每個人發放6百元可能競選總部要破產了。

另，針對在進行直播框內，有民眾有威脅性命的留言，王淺秋也表示將提供詳細資料給警方，希望警方能夠調查清楚，避免有惡意的影射跟牽連，希望對方能夠到案說清楚。

王淺秋表示，對於惡性重大的不實言論、指控，他們絕對不會撤告，且這些言論基本上都違反選罷法，可以說是相當重大的刑責，除非有誠心的表達出歉意，他們才會考慮撤告。

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