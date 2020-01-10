武漢肺炎列法定傳染病 疾管署下週公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」
〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢不明肺炎確認是新型冠狀病毒，核酸檢測結果共15例陽性，我國衛福部疾管署表示，已於昨日請中國提供病毒基因定序，依照程序進行中；另預計最快下週可完成公告、將此病列入第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」。
針對武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，為了更有利於執行防疫工作，疾管署副署長莊人祥表示，昨日已發出信函請中國提供病毒基因排序，並確認對方收到，依照程序處理中；至於先前所提派專家赴當地實地了解疫情一事，雙方持續有在溝通與安排。
莊人祥並指出，關於武漢新型冠狀病毒肺炎，雖然民眾、醫療院所高度配合，但為進一步法制化，預計下週完成公告為第五類法定傳染病，但由於疾病名稱未定，將暫定為「嚴重特殊傳染性肺炎」，只要是14天內曾經到訪武漢、出現發燒與呼吸道症狀或臨床診斷為肺炎，都必須通報。
疾管署統計，從去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫作業以來，已執行17航班，共檢疫1819名旅客及機組員，共10人有症狀，但不是經檢驗排除，就是症狀已改善並恢復，經評估無須後送，由衛生局持續追蹤關懷。
目前國內累計3名患者符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，但分別檢出H3N2流感病毒、H1N1流感病毒及人類間質肺炎病毒，均已排除。
疾管署也再度提醒，民眾近期盡量避免前往當地及鄰近區域，如須前往，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。