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首頁　>　臺北市

武漢肺炎列法定傳染病 疾管署下週公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」

衛福部疾管署副署長莊人祥說明武漢新型冠狀病毒肺炎將列入法定傳染病一事。（記者林惠琴攝）

衛福部疾管署副署長莊人祥說明武漢新型冠狀病毒肺炎將列入法定傳染病一事。（記者林惠琴攝）

2020-01-10 16:21:21

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢不明肺炎確認是新型冠狀病毒，核酸檢測結果共15例陽性，我國衛福部疾管署表示，已於昨日請中國提供病毒基因定序，依照程序進行中；另預計最快下週可完成公告、將此病列入第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」。

針對武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，為了更有利於執行防疫工作，疾管署副署長莊人祥表示，昨日已發出信函請中國提供病毒基因排序，並確認對方收到，依照程序處理中；至於先前所提派專家赴當地實地了解疫情一事，雙方持續有在溝通與安排。

莊人祥並指出，關於武漢新型冠狀病毒肺炎，雖然民眾、醫療院所高度配合，但為進一步法制化，預計下週完成公告為第五類法定傳染病，但由於疾病名稱未定，將暫定為「嚴重特殊傳染性肺炎」，只要是14天內曾經到訪武漢、出現發燒與呼吸道症狀或臨床診斷為肺炎，都必須通報。

疾管署統計，從去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫作業以來，已執行17航班，共檢疫1819名旅客及機組員，共10人有症狀，但不是經檢驗排除，就是症狀已改善並恢復，經評估無須後送，由衛生局持續追蹤關懷。

目前國內累計3名患者符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，但分別檢出H3N2流感病毒、H1N1流感病毒及人類間質肺炎病毒，均已排除。

疾管署也再度提醒，民眾近期盡量避免前往當地及鄰近區域，如須前往，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。

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