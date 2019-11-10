立委參選人瘋當直播主 競選小物吸睛

何志偉推出限定文宣品「河粉」，十分具創意。（記者蔡亞樺攝）

2019-11-11 00:46:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕距離明年大選剩2個月，立委選戰正如火如荼展開，為讓選民瞭解政見、參選的訴求，藍綠參選人鎖定三大宣傳管道，除了選舉文宣品與懸掛選舉看板，因網路科技興起，各參選人現今瘋當直播主，分享生活大小事與掃街拜票，或講評時事、政策，創造話題，開拓選票。

選舉文宣是向選民訴求政見的主要管道，選舉文宣三寶「口罩、瓶裝水、衛生紙」是必備的，國民黨台北市第二選區參選人孫大千每早到公園，一定帶著衛生紙與扇子去發放，去市場掃街則換成菜瓜布，站在捷運站出入口處則以口罩為主。幕僚表示，不同地點有不同年齡層的選民，因此依照地點發放不同文宣品，才能達到最有效宣傳。

台北市第二選區爭取連任的民進黨立委何志偉除了文宣三寶，實用環保袋頗受歡迎，訴求生活健康的牙線棒、牙刷、彩虹色筆，還有一款「何粉」十分具創意。何志偉表示，他的文宣品有三大特性「限量、分眾、陪伴期長」，像是「何粉」不會馬上煮完、民眾通常擺在家裡一段時間，但該物品僅限參加後援會的人，牙線棒也是不會馬上用完，提醒選民注意口腔保健，彩虹色筆鎖定育兒家長，數量都不多，每項文宣品結合他的傳達政策理念。

代表國民黨的北市議員汪志冰把握自己的好歌喉，翻唱老歌錄製成個人CD，成了最佳的文宣品，不僅特別又獨特，受到支持者的歡迎。汪志冰說，雖然不能確定文宣品的宣傳效益有多少，但因為有的物品體積小、方便攜帶，尤其季節性的文宣品受到歡迎，像是炎熱夏天發扇子、衛生紙，很快就搶空，冬天因為空氣變差，口罩就是最好的。

至於選舉看板，與何志偉同樣爭取連任的台北市第一選區民進黨立委吳思瑤也早高掛個人看板，還有跟蔡英文總統合照的看板，汪志冰與國民黨總統候選人韓國瑜看板掛在「路衝」，讓來往用路人看見，人潮聚集的市場也是首選，無黨籍參選人李婉鈺在市場附近掛起個人看板，看板下方恰巧是一個酒類商品的招牌，也引起討論。

北投市場的圓環處由國民黨地方後援會懸掛「在等一個人」選舉看板，引人好奇，汪志冰說，看板代表選民期待她收復北投天母選區這塊失土，另一個意思就是在等韓國瑜，未來韓國瑜可望現身與她同台，不讓支持者失望。

臉書直播成為最熱門的選舉管道，舉凡藍綠或無黨、小黨等各政黨參選人都會利用臉書做宣傳，論述能力佳的孫大千時常在臉書PO文發動「空戰」，批判時事等議題，搶攻話題，對手何志偉熱愛當直播主，利用騎單車掃街拜票時同時開直播，與選民互動，李婉鈺近來也不時開直播暢談她的政見包括都更、房價等，除了能與民互動，進一步掌握選民的想法。

資深議員的汪志冰表示，「陸軍」組織她是相對比較穩定，因為她算是第一選區年齡層偏高的參選人，因此「空戰」要加強，除了她辦各項活動或在議會質詢、辦記者會都會利用臉書直播，也有個人官方LINEE，目的是要提高曝光、保持溫度，她還透露將有專業團隊規劃在網路「建軍」，因為網路日新月異，因此選舉策略也要有所不同。

第一選區參選爆炸，爭取連任的吳思瑤此次競選利器「GOGOBAR」行動餐車深入地方，以「奉茶」方式與民眾互動；重視藝術設計與地方人文的吳思瑤，最近更推出一本結合地方創生新書，宣傳手法新穎也富巧思，在各黨參選人大亂鬥的局面開，闢屬於自己的路，藉此加深選民印象。

孫大千文宣品。（記者蔡亞樺攝）

吳思瑤與蔡英文總統合照的選舉看板。（翻攝自吳思瑤臉書）

國民黨與汪志冰後援會懸掛「在等一個人」選舉看板。（記者蔡亞樺攝）

李婉鈺個人選舉看板。（記者蔡亞樺攝）

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