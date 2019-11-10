韓國瑜副手張善政？蔡英文：等他宣布再說

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總統蔡英文10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會。（記者簡榮豐攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜明上午11點於高雄公布副手，傳出人選為前行政院院長張善政。對於這項傳聞，總統蔡英文今受訪對此表示，這件事情等韓國瑜宣布了再說。
蔡總統今下午出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會，會後接受媒體訪問。對於韓國瑜副手為張善政，蔡英文僅回應，這件事情等他（韓國瑜）宣布了再說。
至於蔡總統競選連任的副手人選何時宣布，蔡總統重申，會在最適當時間提出最佳組合。
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