牛津大學學者︰影音平台抖音、YouTube 逐漸成為假新聞媒介

英國牛津大學網際網路研究所主任霍華德（Philip Howard）。（記者叢昌瑾攝）

2019-11-10 17:33:03

〔記者吳書緯／台北報導〕網路世界講求精準分眾，連假新聞也講求分眾效果。根據學者研究，近年來假新聞、假消息擴散的媒介，已經由文字發展到影片，而且比起文字傳遞的假新聞，使用影像的假新聞必須更依賴人力進行追蹤以及查核，增加難度。

科技部與台大今天在台大舉行「假新聞導演資訊戰爭？聚焦社群媒體的全球視野」工作坊會議，英國牛津大學網際網路研究所主任霍華德（Philip Howard）進行專題演講。他提到過去研究假新聞與假消息的平台多是臉書（Facebook）、推特（Twitter），但目前已經發現年輕人使用網路的趨勢從上述兩種平台，移動到YouTube、IG與抖音（TikTok）上。

這些影音平台的特色是平常並不會談論太多政治，對於有心製造假新聞的組織，只會在選前投放相關的內容來進行影響。霍華德提到，比起過去使用文字的假新聞與假消息可以使用軟體辨別或是相對容易挑，但使用影音製作的假新聞需要花更多人力進行查核，也需要熟知該種語言的人來進行協助。

與會的國立台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋提到，中國網軍會利用微信、抖音等APP，蒐集使用者個人資訊、偏好的收集，以利日後對於假新聞與假消息的精準攻擊與投放。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋。（記者叢昌瑾攝）

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