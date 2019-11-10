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搭電扶梯應「右站左走」？台北捷運公布標準答案

台北捷運是不少通勤族上下班的工具，不過很多乘客仍不確定在手扶梯左側是否能久站。（記者蔡思培攝）

台北捷運是不少通勤族上下班的工具，不過很多乘客仍不確定在手扶梯左側是否能久站。（記者蔡思培攝）

2019-11-10 17:01:02

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運是不少通勤族上下班的工具，不過很多乘客仍不確定在手扶梯左側是否能久站。北捷指出，「右側站立、左側通行」已經是很久以前的宣導，現在乘客已經養成禮讓好習慣，扶梯左側可通行也可站立。當有乘客趕時間可以從左邊走，如果有人因為身體狀況、必須站在左側也可以。

北捷統計，2016至2019年4年來，每年約有200人在捷運電扶梯受傷，導致受傷的前五大原因分別是「在電扶梯上行走」、「未站穩踏階」、「受到他人影響受傷」、「靠扶梯內側板」、「自身未留意」。每年因在電扶梯上行走而受傷者約有50人，2016年有45人、2017年50人，2018年52人，今年1至9月底也有39人受傷。因未站穩踏階受傷者，2016年有61人、2017年有41人，2018年有47人，今年1至9月底也有34人。

切記「緊握扶手、站穩踏階」

北捷提醒，平時搭手扶梯一定要記得「緊握扶手、站穩踏階」、不要將身體靠在扶梯內側板上，而穿著長裙、「布希鞋」的乘客也要格外留意，別讓長裙下襬、鞋子捲進電梯隙縫中。

若是年長者、提著重大行李者，建議優先搭乘電梯。此外，現在很多人習慣邊走邊看手機，行走時也不要只顧著滑手機、忽略自身安全，要多注意附近狀況。北捷表示，近來已經不斷透過廣告、跑馬燈、宣導影片方式告訴民眾，搭乘電扶梯時要「緊握扶手、站穩踏階」。

至於在捷運搭手扶梯時，左方位置是否能讓旅客快走，北捷表示，「右側站立、左側通行」已經是很久以前的宣導，目前宣導一律是「緊握扶手、站穩踏階」。現在北捷乘客已經養成良好禮讓習慣，所以有時扶梯左側可以通行、右側可以站立，但無強制，北捷認為，這樣當有乘客趕時間可以從左邊，如果有人因為右手不便、必須站在左側，大家也能互相體諒。

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