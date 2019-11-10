魔神仔引路？木柵這座土地公廟近月撿到3迷途民眾

北市木柵路四段這間土地公廟，警方近月來已在此發現3位迷途長者。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-10 13:57:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕魔神仔引路？日前警方於北市木柵路四段一帶疏導交通時，發現一名90多歲老翁腳步不穩疑似迷途 ，警方發現主動上前關心，該民語焉不詳，無法提供相關資料，所幸在文山一分局萬芳派出所警員黃智為努力協助下，才輾轉與家屬取得聯繫，協助該長者返家。

當地居民表示，近1個月內已至少有3位外地來的民眾，不知為何總是在木柵路四段159巷內尾端的土地公廟被發現，就像是台灣神話裏所說的遇到「魔神仔」引路一樣。

萬芳派出所警員黃智為當時正擔服交通疏導勤務，見楊姓老翁獨自從木柵路4段159巷口內走去，因步伐蹣跚疑似迷途，黃員趕緊驅車上前關心，但因疑似重聽且有失智情形，僅能勉強說出自己姓名，也無法表達為何要往巷子走去。

員警先將老翁載回派出所照護並提供飲食，並透過姓名查找，確認年籍資料後輾轉與兒子取得聯繫，其子至所後表示，父親因已90多歲有重聽及失智情形，清晨趁家人不注意時，獨自從家中跑出去，正當家屬擔心安危時，就接到萬芳派出所通知「人找到了！」，家屬不禁大讚警察熱心。

文山一分局萬芳派出所警員黃智為協助找到迷途長者。（記者姚岳宏翻攝）

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