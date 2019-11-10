懐疑國家機器介入 曾銘宗︰台肥洩購屋個資 建議韓團隊提告

立院國民黨團總召曾銘宗指出，國民黨總統參選人韓國瑜購屋相關個資只有財政部所屬國稅局及台肥公司持有，合理懷疑國稅局及台肥公司洩漏個資。（資料照）

2019-11-10 12:24:44

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭媒體揭露8年前購買台北南港7200萬元豪宅，立法院國民黨團表示，懷疑蔡政府運用國家機器打擊韓國瑜庶民形象，國民黨團也建議韓團隊依「個人資料保護法」第41條規定提出告訴，釐清事實真相，同時也呼籲監察院立案調查。

立法院國民黨團今上午召開記者會，高度懷疑蔡政府運用國家機器，打擊韓國瑜庶民形象，藉此轉移近期韓國瑜所提出「學貸免息」等照顧青年政策焦點。

立院國民黨團總召曾銘宗指出，韓國瑜購屋相關個資只有財政部所屬國稅局及台肥公司持有，合理懷疑國稅局及台肥公司洩漏個資。結果財政部發了2次新聞稿澄清，用字遣詞為「無的放矢」、「汙衊」、「抺煞文官體系長期行政中立的努力」等，刻意誇張化。

曾銘宗痛批，韓國瑜連質疑都不行嗎？這是什麼時代？是戒嚴時期嗎？財政部會不會反應過度？這是要演給總統蔡英文看嗎？國民黨團提醒財政部長蘇建榮，財政部是國家機器依法應受民眾監督，韓國瑜權利受到傷害，提出質疑理由正當，依法有據。

曾銘宗指出，台肥公司洩漏交易詳細資料及存證信函等相關個資，已違反「個人資料保護法」相關規定。台肥公司雖已民營化，最大股東是農委會，該公司董事長是由農委會派任，國民黨團懐疑政府機器已介入，結合部分立委，藉由洩漏本案個資，刻意操作單純的房子買賣事件，抹黑韓國瑜形象。

國民黨團認為，台肥公司已經違反「個人資料保護法」第20條相關規定，建議韓團隊依「個人資料保護法」第41條規定提出告訴，釐清事實真相，也建立一個範例，避免侵害個資案件不斷發生，保障人民個資保護的基本權利。國民黨團也呼籲監院立案調查，維護行政機關行政中立，並確保國人個資保護權益。

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