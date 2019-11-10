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懐疑國家機器介入 曾銘宗︰台肥洩購屋個資 建議韓團隊提告
2019-11-10 12:24:44
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭媒體揭露8年前購買台北南港7200萬元豪宅，立法院國民黨團表示，懷疑蔡政府運用國家機器打擊韓國瑜庶民形象，國民黨團也建議韓團隊依「個人資料保護法」第41條規定提出告訴，釐清事實真相，同時也呼籲監察院立案調查。
立法院國民黨團今上午召開記者會，高度懷疑蔡政府運用國家機器，打擊韓國瑜庶民形象，藉此轉移近期韓國瑜所提出「學貸免息」等照顧青年政策焦點。
立院國民黨團總召曾銘宗指出，韓國瑜購屋相關個資只有財政部所屬國稅局及台肥公司持有，合理懷疑國稅局及台肥公司洩漏個資。結果財政部發了2次新聞稿澄清，用字遣詞為「無的放矢」、「汙衊」、「抺煞文官體系長期行政中立的努力」等，刻意誇張化。
曾銘宗痛批，韓國瑜連質疑都不行嗎？這是什麼時代？是戒嚴時期嗎？財政部會不會反應過度？這是要演給總統蔡英文看嗎？國民黨團提醒財政部長蘇建榮，財政部是國家機器依法應受民眾監督，韓國瑜權利受到傷害，提出質疑理由正當，依法有據。
曾銘宗指出，台肥公司洩漏交易詳細資料及存證信函等相關個資，已違反「個人資料保護法」相關規定。台肥公司雖已民營化，最大股東是農委會，該公司董事長是由農委會派任，國民黨團懐疑政府機器已介入，結合部分立委，藉由洩漏本案個資，刻意操作單純的房子買賣事件，抹黑韓國瑜形象。
國民黨團認為，台肥公司已經違反「個人資料保護法」第20條相關規定，建議韓團隊依「個人資料保護法」第41條規定提出告訴，釐清事實真相，也建立一個範例，避免侵害個資案件不斷發生，保障人民個資保護的基本權利。國民黨團也呼籲監院立案調查，維護行政機關行政中立，並確保國人個資保護權益。