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首頁　>　臺北市

北市立委苦戰！民進黨盼穩住「2+1」席拼加一

對民進黨立委選情而言，台北市仍是艱困選區，黨部主委陳正德認為，這次立委以「2+1」為起點，守住現任優勢後「一直加一」，力拼4席過半。圖為賴清德9日幫立委林昶佐站台。（資料照）

對民進黨立委選情而言，台北市仍是艱困選區，黨部主委陳正德認為，這次立委以「2+1」為起點，守住現任優勢後「一直加一」，力拼4席過半。圖為賴清德9日幫立委林昶佐站台。（資料照）

2019-11-10 12:00:19

〔即時新聞／綜合報導〕2020年大選逼近，各區域立委選情逐漸白熱化，藍綠都在爭取國會過半的目標，台北市是戰略要衝，政治版圖仍是藍大於綠，媒體報導，民進黨台北市黨部主委陳正德認為，這次立委以「2+1」為起點，即現任立委吳思瑤、何志偉加上無黨籍的林昶佐，可以的話「一直加一」，並點名除現任立委，參選港湖區的台北市議員高嘉瑜當選機會最大。

根據《風傳媒》報導，對於台北市的立委選情，民進黨黨內人士分析，台北市對於綠營來說一向都是艱困選區，即便2016年國民黨大逆風，仍拿下台北市8席中的5席。雖然總統蔡英文現階段暫贏國民黨總統參選人韓國瑜，但立委的選情還是很緊繃。該人透露，就黨內評估， 不論是現任的立委還是挑戰者，目前都陷入苦戰，須更加努力。

蔡英文台北市競選總部主委黃承國則指出，上次的首都改革陣線，以「在野大聯盟」的概念共推候選人，當時國民黨台北市立委就算當選，得票率也沒有過半，跟過去得票率動輒逾60%相比，上屆甚至有藍委僅以得票率40%險勝，已經有落差。黃承國表示，此次進步力量再集結，現在推出的8個候選人都很優秀，像是何志偉、吳思瑤、林昶佐或是新人的條件都很好，大家讓對手有產生壓力，盼盡力突破3席。

民進黨人士指出，台北市立委選舉都是硬仗，但因為是首都，參選人能有更多與蔡英文等大咖接觸、站台的機會，所以也是有「地利」優勢，是否結合「天時、人和」，就要看參選人個人造化。

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