柯P批蔡政府：智商超過70就知道 做這3鐵合起來就是鬼扯

台北市長柯文哲再批蔡政府。（記者陳心瑜攝）

2019-11-10 09:48:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長、前台北市府發言人林鶴明日前說，柯粉綠支持者比較多，但現在柯一直罵民進黨，不知道是什麼策略？台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲質疑「做壞事被別人講，就說是罵？」，更舉例民進黨慶富案、私菸案、印花稅等風波，並表示，只要智商超過70，就知道基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭，分開做可以，合起來就是鬼扯，強調被批評的時候，要反省那個到底是不是真的。

柯文哲今天陪同黨籍立委參選人拜票，受訪解釋批評和罵不一樣，直指民進黨目前的心態，就是做壞事被別人講，就說是罵，反問民進黨慶富案辦到哪？私菸案為何辦成這樣？取消印花稅，台北一次被抽調49億財源，有沒有想過財政紀律？

柯文哲說，之前就基隆輕軌K過民進黨，表示不可能基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵到宜蘭啦、汐止民生線，每一條都要做，更說只要智商超過70的人，都知道每一條分開講都有意義，合起來就是鬼扯。

柯文哲強調，罵人跟批評不一樣，人家講你政策不對，你又說人家在罵你，表示林鶴明以前在他的團隊工作過，應該能夠了解他的個性，強調，批評跟罵不一樣的，被批評的時候，要反省那個到底是不是真的。

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