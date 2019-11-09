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酗酒會造成腦部病變！ 囈語男搶完超商砍家人

一名張姓男子長期酗酒導致腦部病變，不時出現幻覺胡言亂語，去年7月他到台北市一間超商，先搶得一瓶紅標米酒一飲而盡，再持酒瓶威脅店員，並搶走3包菸，事後返家又砍家人。台北地院日前依準強盜罪判他3年2月徒刑，同時考量精神狀況，命他入監前應到適當處所監護5年。（資料照）

一名張姓男子長期酗酒導致腦部病變，不時出現幻覺胡言亂語，去年7月他到台北市一間超商，先搶得一瓶紅標米酒一飲而盡，再持酒瓶威脅店員，並搶走3包菸，事後返家又砍家人。台北地院日前依準強盜罪判他3年2月徒刑，同時考量精神狀況，命他入監前應到適當處所監護5年。（資料照）

2019-11-09 23:30:57

〔記者吳政峰／台北報導〕喝酒不只傷身，還傷腦！一名張姓男子長期酗酒導致腦部病變，不時出現幻覺胡言亂語，去年7月間，他隻身一人到台北市一間超商，先搶得一瓶紅標米酒一飲而盡，再持酒瓶當凶器，朝店員揮舞令她心生畏懼，並搶走3包菸，事後返家又砍家人，完全失控。台北地院日前依準強盜罪判他3年2月徒刑，同時考量精神狀況，命他入監前應到適當處所監護5年；可上訴。

張男從18歲起開始喝酒，32歲離婚後酒量漸增，出現酒精依賴，無法維持原本工作，轉為打零工，曾因此住院治療，但他未能規律服藥並持續回診，且持續飲酒，受酒後精神症狀干擾及混亂加劇，二度住院被診斷出出現幻覺、自我照顧能力下降的問題，出院後雖有遵醫囑每週回診，但過沒多久又中斷。

前年7月間，張男到超商對著店員胡言亂語，搶走一瓶紅標米酒當場飲畢，接著把空酒瓶當凶器，朝著店員猛揮，幸好店員及時閃躲才未被擊中，張男則趁機搶走3包菸，揚長而去。

警方循線逮到張男，家人因此將他送到醫院評估精神狀況與暴力風險，雖然醫師收治住院，但出院後僅回診5次，再度自行中斷治療，甚至出現持刀攻擊家人的離譜情事；而後雖然又送到醫院治療，惟這次出院亦未見好轉，行為反變得更加紊亂，還強闖鄰居家，嚇壞當地街坊。

台北地院審理發現，張男無法戒除飲酒習慣，長期飲酒導致腦部病變而接受精神科治療，但自主治療及服藥之順從性均不佳，病情未見好轉，屢次住院均係因飲酒造成行為混亂、暴力或自我照顧能力低下而遭強制送醫，欠缺病識感，難期待他願意自主住院治療或規律服藥。

北院指出，張男母親年事已高，無法獨力照顧他，而張男出院後無人看顧即不會按時服藥，病況均較住院時惡化，且會開始喝酒，子女正在就學，無意願協助他就醫；兄弟姊妹則各有家庭，均無法看顧，只得將他送入療養院，但該處設備無法支應相關需求。

北院審酌張男除因本案犯行，亦對家人施加暴力或滋擾鄰居，鑑定報告也顯示張男「已因飲酒致心理及社會功能崩解，出現脫離現實、干擾社區等反覆行為問題...而現實環境無處不賣酒，充滿誘惑...監護處分應是合適之裁量」，評議後決定宣告他應於刑之執行前，令入相當處所施以監護5年，以利治療其精神疾病。

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