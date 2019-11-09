蔡英文輔選何志偉 上千支持者擠爆會場

蔡英文總統晚間出席現任立委何志偉造勢晚會，替何輔選，向支持者大力催票。（記者蔡亞樺攝）

2019-11-09 22:05:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕蔡英文總統輔選行程滿檔，全台跑透透，晚間回台北市士林區，替爭取連任的民進黨立委吳思瑤、何志偉輔選，先是到天母地區三玉宮參拜，人潮多到宮廟塞不下，接著趕往社子地區參加「2020台灣要贏」造勢晚會，湧進上千名支持者，蔡總統踏進會場受到群眾熱烈迎接，不斷揮舞旗幟、高喊「凍蒜」。

蔡總統在支持者簇擁下緩慢走進會場，熱情群眾紛紛伸手要跟總統握手，晚會主持人北市議員王閔生叮嚀群眾，揮手、擊掌就好，千萬不要強拉握手，否則會讓總統受傷，由於握太多手，蔡總統的手已經配戴著護腕，但途中仍不斷有民眾伸手，蔡展現親民一面，主動上前握住支持者的每雙手

蔡總統致詞細數任內推動的政績，包括長照2.0、托育補助等，蔡英文總統表示，2016年執政開始，認真打拚團隊得罪不少人，但做這些都是值得的，因為打好基礎，在今年第一季台灣經濟成長是亞洲四小龍第1名，現在許多人要到台灣投資，台商回流下週可能就要突破7000億，企業投資也非常多，因為台灣是民主自由的地方、也是珍貴資產，民主自由更是台灣經濟得以發展最重要原因。

蔡總統說，現在看見中國對我們文攻武赫，但台灣民主自由要守住，台灣人民主權就在我們2300萬人手上，台灣才能安居樂業、產業有發展，在這關鍵時刻台灣人展現決心，台灣強化國防、做好經濟需要國際間的支持，她也會繼續努力，她也向台下支持者喊話「再給蔡英文4年」，明年1月11日要去投票。

蔡總統強調，再給蔡英文4年，經濟發展會更好，再來的4年還有很重要的事情要做，因此國會要過半，不然總統會很難做，她回憶在今年初是最困難的，當時立委補選時很擔心何志偉這個選區失守，但何志偉在最困難時勇敢承擔下來，鄉親支持讓何當選，最後蔡也再次向支持者大力催票，提醒每個人都有責任投票、一定要去投。

蔡英文總統晚間出席現任立委何志偉造勢晚會，替何輔選，向支持者大力催票。（記者蔡亞樺攝）

現場支持者相當熱情。（記者蔡亞樺攝）

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