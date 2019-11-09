台北最High新年城熱鬧到元旦 今晚點亮頂好廣場耶誕主燈

台北最High新年城2020跨年晚會系列活動，今晚在東區揭開序幕。（記者簡榮豐攝）

2019-11-09 22:01:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北最High新年城2020跨年晚會系列活動今晚在東區揭開序幕，在明年1月1日前，東區和信義商圈分別將有各種活動，包含位於東區頂好廣場耶誕主燈，每日從下午5時30分開始，每15分鐘便播放精彩主燈秀，且在市府周邊沿仁愛路到東區商圈，佈設綿延3000公尺以上的街道燈飾。此外，為振興商圈，北市府與在地舉辦「混東區商圈周年慶」，在本月18日前到指定店家消費可享獨家優惠，消費滿百元可獲摸彩券。

今年觀傳局提早規劃跨年前期活動「Taipei Xmas」，今在東區頂好廣場展開序幕，台北市長柯文哲前往與民同樂，本次活動除3000公尺的街道燈飾和耶誕主燈外，更在龍門廣場設置高達九米巨大搶眼的裝置藝術，並在瑠公公園、鳥籠廣場等地設置不同的造景裝置讓民眾拍照打卡。

11月30日將在忠孝東路205巷舉辦「東區，去什麼趣！Back to Street快閃活動」，以店家櫥窗為展演區域，其中有限時動態美術館、舞蹈快閃及音樂快閃等，展現東區豐富的生命力，台北市商業處將本月底推出線上版「台北東區觀光指南」，讓民眾更能夠了解東區商圈。

「忠孝東區振興計畫」截至今年10月已完成波段行銷、公園設施修繕、瑠公公園與龍門廣場設置無線網路、標線型人行道、調整停車格、側溝更新、增設智慧公車站牌、大安路一段及瑠公公園街道照明改善等，盼能帶動東區商圈人潮。

台北市長柯文哲9日出席「臺北最High新年城-2020跨年活動」前期活動點燈記者會，與創作才女魏如萱，一起點亮臺北耶誕主燈。（記者簡榮豐攝）

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