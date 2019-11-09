中國海漂豬又來襲！ 小金門海岸豬屍驗出非洲豬瘟

海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性分布圖。（非洲豬瘟應變中心提供）

2019-11-09 20:19:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕又有中國豬屍漂流到金門！本月6日金門縣烈嶼鄉（小金門）東北邊岸際發現一頭死豬，經採樣送驗後，今天確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達100％，由於發現地點離中國廈門僅約6公里，非常接近九龍江等出海口。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天晚間發布消息指出，金門縣動植物防疫所6日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉將軍堡附近海邊發現死亡豬隻，立即趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

應變中心補充，發現地點已由金門縣動植物防疫所完成徹底消毒，該地區周邊半徑3公里內有4家養豬場。

應變中心指出，依金門縣動植物防疫所回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態。由於金門縣地理位置非常接近中國福建省及廈門市，且臨近出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。

應變中心表示，因應本次個案，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施，因檢出地點半徑3公里內有4家豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形，後續將採樣進行監測，為確保產業安全。

防檢局組長徐榮彬說，金門縣政府也將依動物傳染病防治條例規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，等全鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測、且都為陰性時，才可解除管制。

目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共12例，包括金門縣10例，連江縣2例。

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