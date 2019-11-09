尷尬！曾銘宗代表韓參加居住正義活動 批蔡政府卻遭噓下台

曾銘宗代表國民黨總統參選人韓國瑜參加活動，但他在台上講話時，台下民眾不斷鼓譟，甚至被嗆下台。（記者楊心慧攝）

2019-11-09 20:26:09

〔記者楊心慧／台北報導〕「居住正義改革聯盟」從本月4日發起夜宿活動，主打居住正義議題，訴求為制定「實價登錄2.0」、「囤房稅」等政策，並在今天下午於北市東區大集結，國民黨立院黨團總召曾銘宗代表國民黨總統參選人韓國瑜參加活動，但他在台上講話時，台下民眾不斷鼓譟，甚至被嗆下台。

「居住正義改革聯盟」今天下午於東區大集結，上百人參加，現場幾乎都是年輕人，以出席力挺活動的方式，表達對買不起房的不滿。

居住正義改革聯盟由時代力量立委黃國昌、台北市前都發局長林洲民等人領銜發起，今下午現場擠滿年輕人，包含民進黨、國民黨、時代力量、社會民主黨、台灣民眾黨等，幾乎各黨派皆派人參加，並輪流上台發表對居住正義的看法。

曾銘宗表示代表總統參選人韓國瑜團隊前來，更說韓也相當關心居住正義並支持，甚至說今年6月立法院在審查實價登錄2.0法案時，時代力量和國民黨都支持。

曾銘宗在台上批評蔡政府，要蔡政府給予首次購屋貸款利率降低，並問底下民眾贊不贊成他的話，竟無人回答，他只好自己說：「當然不贊成！我們要求蔡政府，青年首次購屋貸款，比照台商回台的利益好不好？」未料，底下民眾回：「不好」並鼓譟要他下台，現場有點小尷尬。

黃國昌在台上時更砲轟，指曾銘宗委員在台上提到國民黨支持實價登錄2.0法案，但他印象中有到立法院開會且投下贊成票的國民黨立委，僅有2名，35位國民黨立委，僅有2名，其他33人呢？

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