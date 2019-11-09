台灣基進西門町宣講「護台防中」 遭男子潑水、粗口干擾

台灣基進北區特派詹宇賢傍晚於台北捷運西門站外宣講時，疑遭「韓粉」潑水、擲瓶、粗口等干擾，對方並指他「憑什麼罵韓國瑜」，詹稍後由同黨台北市第八選區立委參選人顏銘緯陪同完成報案筆錄。（圖由台灣基進台北黨部提供）

2019-11-09 19:55:33

〔記者陳璟民／台北報導〕「台灣基進」北區特派員詹宇賢今天傍晚約5點，在台北捷運西門站6號出口廣場宣講「護台防中」政治理念時，遭一名男子潑水、爆粗口等干擾，對方指詹「憑什麼罵韓國瑜」、「為什麼不罵蔡英文」等，雖經志工勸離後，卻又回頭向詹扔擲水瓶，詹宇賢旋即就近向市警局漢中街派出所報案並完成筆錄。

台灣基進台北黨部今晚近7點針對此事件發布新聞訊息，該黨發言人暨台北市立委第八選區（文山、南中正）參選人顏銘緯陪詹報案後抨擊，在台灣，還有許多人並未經歷民主的洗滌，身心靈仍活在「我不愛聽你講話，就用暴力要你閉嘴」的戒嚴時代，這種心態正是造就韓粉暴力行為的原因，韓粉不理性的行為，不斷拉低台灣民主的水準，希望警方能夠認真執法，以防這類行為再度發生。

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