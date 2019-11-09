柯P說5萬戶公宅達標須22年 林洲民：有辦法縮短時間

對於如何縮短5萬戶目標時間，林洲民表示，應把230所市府所管轄的學校用地重新盤點，並將學校範圍縮減，釋出市有土地做為其他公共需求使用。（記者楊心慧攝）

2019-11-09 20:32:47

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲過去喊出8年5萬戶的公宅目標，如今確定跳票，他昨在議會坦言照目前進度完成5萬戶需22年時間。林洲民對此表示，應把230所市府所管轄的學校用地重新盤點，並將學校範圍縮減，釋出市有土地做為其他公共需求使用，這是現在可馬上開始，最值得做的辦法。

「居住正義改革聯盟」從本月4日發起夜宿活動，主打居住正義議題，訴求為制定「實價登錄2.0」、「囤房稅」等政策，並在今天下午於北市東區大集結，現場幾乎都是年輕人，以出席力挺活動的方式，表達對買不起房的不滿。

居住正義改革聯盟由時代力量立委黃國昌、台北市前都發局長林洲民等人領銜發起，今下午現場擠滿年輕人，包含民進黨、國民黨、時代力量、社會民主黨、台灣民眾黨等，幾乎各黨派皆派人參加，並輪流上台發表對居住正義的看法。

林洲民在台上表示，居住正義不只是柯市長需要做，他認為每位具行政權的政治工作者都應該清楚承諾，居住正義是嚴肅議題，但過去被拖太久的時間，每位政治工作者都應正式和處理。

台北市長柯文哲昨在台北市議會市政總質詢時坦言，照目前興建公宅的速度，完成5萬戶需22年的時間。對此，林洲民受訪表示，他認為可經由都市計畫手段，縮短時間，他去年底曾提出，把230所市府所管轄的學校用地重新盤點，並將學校範圍縮減，釋出市有土地做為其他公共需求使用，這是現在可馬上開始，且最穩健、最值得做的辦法。

黃國昌受訪表示，年輕人面對低薪高房價，在生活上有巨大壓力，更別說要成家立業，台灣不動產市場已失靈，需透過法律層面落實，包含交易價格透明的實價登錄2.0、課徵囤房稅，讓空房能夠釋出，再來就是要求政治人物必須履行蓋社會公宅的承諾。

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