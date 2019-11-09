吸毒寫悔過書可免關？ 法務部：誤解修法目的

法務部表示，這次毒品危害防制條例修法是剛柔並濟，絕無輕縱，籲外界勿誤解。（法務部提供）

2019-11-09 21:44:23

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院日前推出毒品危害防制條例修正案，除了加重製毒與販毒的刑期，還新增檢察官緩起訴的附加條件，讓手段更多元，但外界聚焦在吸毒情節輕微者且沒有毒癮者，可透過寫悔過書方式處理，讓整部修正案失焦，法務部特別今日特別呼籲外界勿誤解修法目的。

法務部指出，此次修法採剛柔並濟原則，對販毒、製毒者加重其刑責，且新增擴大沒收制度以徹底剝奪不法所得，採從嚴從重處罰；至於施用毒品者，兼顧矯治而非純以處罰為目的，視個案具體情狀給予適當多元處遇，使其徹底脫離毒品危害。

現行規定，施用毒品者除了觀察、勒戒外，若要給予緩起訴處分，「一律」均應附命完成戒癮治療，但實務上，施用毒品者的成癮性、施用動機或生活環境均有不同，例如：僅偶然出於好奇施用、但家庭環境正常並無毒癮的學生或青少年，若不區分個案情形、不顧有無醫療需求，一概命其應完成戒癮治療，形同沒生病，卻強要其吃藥，並不合理，也沒效果；且戒癮治療對其等原有生活節奏、同儕相處等均可能造成重大影響，未必為最適合之唯一模式。

法務部解釋，刑事訴訟法第253條之2關於檢察官緩起訴處分的附命條件，提供8種司法處遇模式彈性運用，但毒品危害防制條例第24條僅列「戒癮治療」一途，導致實務上無法給予其他處遇，過於僵化而缺乏彈性。

再者，刑事重懲與成癮治療併用的多元處遇模式，毒品施用犯於緩起訴處分2年期間，均須接受高強度的觀護報到及驗尿監督程序，如再犯更將面臨撤銷緩起訴、再行起訴判刑或再一次的戒癮治療處分之後果，均與一般具有彈性之緩起訴處分程序不同。

法務部強調，本次毒品防制修正草案，是回應我國緝毒與戒毒嚴峻環境之挑戰與個案需求，賦予法律授權框架，使檢察官除緩起訴戒癮治療外，更可給予義務勞務、繳納處分金、心理輔導、法治教育或其他預防再犯措施，藉由多元處遇提升矯治成效。

法務部批評，少數未窺修法全貌者稱修法後可能僅給予吸毒犯寫悔過書，顯然誤認實務施用毒品案件緩起訴處分的作法，錯與一般輕罪的緩起訴處分所命條件混淆，亦對此次剛柔並濟及力助施毒者重生的修法目的有所誤解。

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