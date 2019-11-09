不孝子栽槍給亡父 還譏小學沒畢業

張男稱手槍是亡父交付，還譏父親小學沒畢業。（資料照）

2019-11-09 19:18:22

〔記者吳政峰／台北報導〕死了還被不孝子消費！張姓男子去年持槍被逮，辯稱槍枝是亡父給的，還指槍管上有裂痕，要用黏土補起來，以爸爸小學都沒畢業的學識，根本沒有能力修復，槍枝無殺傷力，但經刑事局鑑定，手槍不僅可擊發，且單位面積動能為91.39焦耳/平方公分，足以致死，台北地院日前依違反槍砲罪重判他3年11月徒刑，可上訴。

檢警去年8月間獲報張男疑擁槍械，赴張家搜索，查扣一把改造手槍及子彈6顆，張男一開始辯稱已持槍10幾年，忘記向誰購買，目的是防身，從未擊發；過沒多久，又改稱槍枝非他購買，是瑕疵品，無法擊發，本來要丟掉；到了警察局又改口槍枝是在道具店購買。口供一變再變，最後才定調是亡父給他的遺物。

張男聲稱，手槍是父親在世時給他的，交付時槍管即有破洞，破洞處以黏土填補，可輕易以手剝開，若擊發子彈會膛炸；他還譏諷父親學歷低，小學沒畢業，根本不可能有能力修復槍枝，槍枝處於毀損狀態，沒有殺傷力。

刑事局檢驗後發現槍枝與子彈均可擊發，無膛炸情形，再利用動能測試法裝填適用子彈試射，測得彈頭發射速度為147.1公尺/秒，換算單位面積動能高達91.39焦耳/平方公分，依照刑事局之前對活豬作射擊測試結果，彈丸單位面積動能達24焦耳/平方公分，就足以穿入豬隻皮肉層，因此，手槍具有殺傷力無庸置疑。

北院指出，張男前後供詞不一，還想栽槍給亡父，辯詞不可採。雖然他前科累累，曾犯下強盜、槍砲、剝奪行動自由等罪，但均是5年前的事，不構成累犯，不能未加重其刑，合議庭評議後判刑3年11月、併科罰金9萬元、沒收槍彈。

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