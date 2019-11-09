徐國勇砲轟韓國瑜 「吃了3把蕹菜就想上西天」

蔡英文總統連任全國扶輪之友後援會今天舉辦成立大會，徐國勇致詞以台語痛批高雄市長韓國瑜，「吃了3把蕹菜就想上西天」。（資料照）

2019-11-09 19:07:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統連任全國扶輪之友後援會成立大會今日於圓山大飯店舉行，包含國策顧問陳茂仁、張秋海、劉昭惠、康義勝、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦等人都出席力挺小英連任。徐國勇致詞以台語痛批高雄市長韓國瑜，「吃了3把蕹菜就想上西天」；鄭文燦則批，「椅子坐袂燒，就要換位」，那一定是做不好。

桃園市長鄭文燦表示，蔡英文總統政策是結合世界保護台灣，另外一個候選人是走進中國的格局，所以大家要支持蔡總統連任。蔡總統是非常有智慧和韌性，再困難都不會失去方向，更不會胡亂說話，桃園警察沒有不借廁所，「我們不會風度那麼差，不會卡韓，也不會防韓」。

鄭文燦指出，市長是有與市民承諾的，承諾不到半年就想要改變，人家當選市長是有一份感動，把一天當成3天在做，有一句台灣話說「椅子坐袂燒，就要換位」，那一定是做不好的，明年選舉除了要支持蔡總統，更要讓民進黨立委席次過半。

內政部長徐國勇批評，韓國瑜「吃了3把蕹菜就想上西天」，這意思是「吃了3天素就想上西天」，以前美國總統小布希說要賣8艘潛水艇給台灣，結果國民黨在擋，後來美國就不賣了，現在台美關係良好，台灣要走向世界不必靠中國，就像台灣的扶輪社要走向世界，難道要靠中國的扶輪社嗎，當然不必啦。

蔡英文總統今天出席全國扶輪之友後援會成立大會，蔡總統在致詞時拜託扶輪社友再給小英4年、支持國會立委過半，並把政黨票投給民進黨。（記者張嘉明攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法