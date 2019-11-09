農委會輔導小農上架連鎖超市 年營業額達2億

農委會在全台包括全聯、楓康、棉花田在內的64個實體銷售據點設立「優客里鄰」專區，讓消費者可以直接選購在地小農生產的農產品。（圖由中衛中心提供）

2019-11-09 17:40:23

〔記者吳欣恬／台北報導〕不用去傳統市場也能買到在地小農的農產品。農委會自2016年起輔導小農自行包裝定價上架，在全台包括全聯、楓康、棉花田在內的64個實體銷售據點設立「優客里鄰」專區，讓消費者可以直接選購在地小農生產的農產品。4年來已有超過400名農民加入，其中50人年收破百萬，今年全年整體營業額更上看2億元。

農委會科技處科長李國基說，農委會委託財團法人中衛發展中心執行「優客里鄰計畫」，透過科技整合農業生產到銷售的產業鏈，協助小農建構農產直銷通路，讓小農不再只能任憑盤商喊價，銷售收入扣除上架費後，全數回饋小農，提升農民收益，消費者也能獲知生產資訊，買到安心安全的食材。

李國基說，除了媒合通路設立專區販售，建置產業鏈，「優客里鄰計畫」最重要的是安排教育訓練課程，輔導小農擁有包裝、訂價、上架通路的能力，更進一步成立小農品牌，直接獲得消費者的反應和回饋，讓小農更有動力生產安心安全的農產。

在雲林種植蒜頭的百大青農吳宗翰，透過「優客里鄰計畫」，4年來將自家福翰農場生產的蒜頭進軍全台銷售據點和團膳業者，穩定的銷售通路，讓他耕種面積擴增6倍，年收破百萬。

嘉義布袋的崇美農場，在不同時節生產不同的蔬菜作物，加入「優客里鄰計畫」後，提升農場生產管理與品質管控，供貨遍及全台銷售據點，年營業額成長3倍。

農委會今（9）日舉行「優客里鄰計畫」分享記者會。（記者吳欣恬攝）

農委會在全台包括全聯、楓康、棉花田在內的64個實體銷售據點設立「優客里鄰」專區，讓消費者可以直接選購在地小農生產的農產品。（記者吳欣恬翻攝）

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