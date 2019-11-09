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台大椰林擴大海外教育展 逾百攤姊妹校推廣交換資訊

台灣大學今舉辦年度海外教育展，並首度移師椰林大道擴大擺攤，集結26國104所姊妹校代表及外籍生、留學生設攤，有美國加州大學、日本東京大學等名校，推廣姊妹校交換與出國留學資訊。（台大提供）

台灣大學今舉辦年度海外教育展，並首度移師椰林大道擴大擺攤，集結26國104所姊妹校代表及外籍生、留學生設攤，有美國加州大學、日本東京大學等名校，推廣姊妹校交換與出國留學資訊。（台大提供）

2019-11-09 17:14:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今舉辦年度海外教育展，並首度移師椰林大道擴大擺攤，集結26國104所姊妹校代表及外籍生、留學生設攤，有美國加州大學、日本東京大學等名校，推廣姊妹校交換與出國留學資訊。

台大表示，每年11月都會辦年度海外教育展，可吸引1500人次參觀，今年更首度移到校內椰林大道擺攤，由26國104所姊妹校代表、來校交換學生，以及返國交換學生共同設攤，其中包括美國加州大學、日本東京大學、早稻田大學、京都大學、新加坡國立大學、南韓首爾國立大學、英國牛津大學哈福特學院、德國漢堡大學、澳大利亞雪梨大學等國際名校。

台大指出，透過海外教育展，學生可以全方位了解各國姊妹校特色，校方也提供彈性多元海外教育計畫，希望學生在學期間不受地理限制，勇敢踏出舒適圈，加強語言、精進學業、交流文化，實質提升自己的國際競爭力，探索國際舞台。

另，該展同時舉辦相關計畫說明會，台大說，包含由師長介紹既有的交換學生計畫、雙聯學位計畫及海外暑期課程，並且邀請曾出國交換的同學分享交換計畫的準備訣竅，也說說海外求學的心路歷程等；另邀各國文化協會、學術交流中心、教育中心等，來台大設攤，提供第一手的留學情報。

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