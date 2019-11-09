林亮君、吳崢退出時力 黃國昌：祝福他們有更好發展

對於林亮君、吳崢退出時代力量，黃國昌表示，對於他們在政治上的選擇，只能接受，也祝福他們接下來有更好的發展。（記者楊心慧攝）

2019-11-09 16:17:58

〔記者楊心慧／台北報導〕時代力量在立委林昶佐8月1日宣布退黨後，陸續有大將退黨，包含立委洪慈庸、創黨元老林郁容等，昨晚時代力量台北市議員林亮君、黨員吳崢也宣布退黨，時代力量前主席、立委黃國昌表示，對於他們在政治上的選擇，只能接受，也祝福他們接下來有更好的發展。

傳時代力量不分區提名作業黑箱，並未依照民主機制，竟由徐永明、黃國昌等人單線徵詢決定，名單都是找外部的人，和內部期待有所落差。對此，黃國昌表示，時力不分區名單，主要由黨進行，他尊重黨的整體考量，但對他來說，社會上有優秀人才，黨也有意延攬，若兩位主席（指前主席邱顯智和現任主席徐永明）請他進行徵詢，他就會去做。

黃國昌指出，黨的整體方向還是要看決策委員會，他沒參與黨務已有一段時間。被問到是否擔心時代力量泡沫化？黃國昌說，時力還有很多認真議員，他們兢兢業業，為了新政治而努力，明年選舉競爭激烈，也因為這樣時力才有必要推出好的人選，解決人民遇到的實質問題。

黃國昌表示，他希望台灣是能夠讓年輕人可以看到未來的國家，因此時代力量在捍衛國家的主權、守護台灣民主這件事上，不僅沒半點退讓，甚至還不斷在立法院提出相關法案，另外的主軸則是公平正義，盼能夠真正落實，才能讓年輕人、下一代真的看到未來。

依台北市議會政黨黨團辦公室設置辦法，市議員席次達3席的政黨，才能申請政黨黨團辦公室，林亮君退出時力，時力議員剩林穎孟和黃郁芬，黨團瓦解。被問到時力黨團瓦解後，發揮空間可能受限，黃國昌表示，現在選舉結構仍是藍綠兩大黨，新的政治要走出自己的道路會比較辛苦，但重要的是能否堅持信念，推動國家改革、社會進步。

至於未來是否還有人可能退黨，黃國昌說，整個黨部和地方上的議員都兢兢業業，在工作崗位上為開創新政治而努力，希望大家能把焦點放在有理想性的議員上，「我們在推動改革、對政府的監督、重要法案推動，也是從早到晚地在做。」

外界質疑蔡壁如說有意將黃國昌列入不分區名單第一名是在放風聲？黃國昌表示，國內的政黨彼此處於競爭狀態，要讓台灣的民主更深入，政黨間彼此的良性競爭，應要健康積極看待，至於其他的揣測 還是政治上過度推論，他覺得大可不必。

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