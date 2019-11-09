全國扶輪之友後援會成立 蔡英文喊話：再給4年台灣一定更安全

蔡英文總統9日出席全國扶輪之友後援會成立大會，蔡總統在致詞時拜託扶輪社友再給小英4年、支持國會立委過半，並把政黨票投給民進黨。（記者張嘉明攝）

2019-11-09 16:33:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統連任全國扶輪之友後援會成立大會今日於圓山大飯店舉行，現場上千名扶輪之友高喊「蔡英文凍蒜」。蔡英文總統致詞強調，「再給蔡英文4年，台灣一定更安全」，台灣國力一定會更強，國防一定會更強化，長照制度一定會健全，讓更多人受到照顧。

蔡總統表示，今天看到許多扶輪社之友來替她加油打氣非常感謝，扶輪社社友都是事業有成熱心公益的朋友，要向大家報告這三年來改革雖有比較艱辛過程，這3年多來打下基礎後，政績已一項一項出來，可看到執政團隊決策是很有能力，要再給這個團隊4年。

蔡英文指出，許多扶輪社朋友關心台灣經濟，台灣經濟確實比其他國家好，尤其國際經濟環境不確定，很多國家都下修經濟成長，台灣則上修經濟成長率，台灣GDP前三季都是四小龍第一名。

蔡英文談及，有人說因美中貿易戰所以經濟發展受益，但這不是天上掉下來的，這是政府抓對方向，化危機為轉機，有能力讓台灣經濟穩定成長，過去三年打下的基礎，會是未來十年經濟發展的基礎。

蔡英文指出，這段時間以來，外國對台投資很多，這些投資將使經濟發展有強大動能，他與企業領袖座談，企業界都說台灣很令人期待，為何這麼企業領袖期待？因為他們認為台灣投資環境良好，最重要是台灣人民享有民主自由，能讓各使各樣人才留在台灣、來到台灣，所以台灣人民要格外珍惜民主自由，要守護這個資產，讓世世代代台灣人都能擁有這個資產。

蔡英文提及，守護台灣民主最重要是要把經濟做好，把國防做好，現在有國際友人給台灣支持。民主國家最重要就是選舉，這次投票台灣人民要展現意志，展現台灣人的選擇，2020年選舉每一個台灣人都有義務投票，要讓全世界看見台灣聲音，千萬不能向國際社會傳達錯誤訊息。

蔡英文說，也要請大家多幫忙支持民進黨立委候選人，包含吳思瑤、羅致政、謝佩芬、許淑華、吳怡農、江永昌、蔡沐霖、張銘祐，民進黨願意培養年輕人、磨練年輕人，都派年輕人去選艱困選區，像鄭文燦就是艱困選區選上的，「當然他和我一樣，也是白白胖胖代表」。

蔡更呼籲，另外還有一張政黨票大家不要忘了支持最熟悉的民進黨，「國會一定要過半，不然執政很難做」。

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