韓國瑜拿登陸月球質疑「潛艦國造」 綠委諷：他真的當過軍人？

國民黨總統參選人韓國瑜今天質疑蔡政府的國艦國造政策。（記者林欣漢攝）

2019-11-09 15:53:57

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今提到自己對潛艦國造抱持懷疑態度，除了質疑潛艦的引擎、電子作戰系統及冷卻系統要百分之百國造的難度非常高，也表示若政府說要造航空母艦、要登陸月球，根本是不可能的事情。對此民進黨立委蔡適應反批，目前潛艦國造進度順利，國民黨過去在這方面一事無成，卻長期看衰國防，嚴重打擊國軍士氣，尤其韓國瑜竟然還講什麼「登陸月球」，政府從來沒有說過這些，「我實在很懷疑，他真的有當過軍人？」

蔡適應表示，潛艦國造當然會有一定的風險，但至少就他的了解，目前進度仍很順利，國民黨過去也曾看衰高教機研發，但現在國造高教機原型機已經出廠，顯示蔡政府努力推動國防自主有了成果，國民黨長期看衰、不願支持，其實都會打擊到國軍的士氣，這種言論讓人覺得很可惜。

對於韓國瑜提到「航空母艦」、「登陸月球」等語，蔡適應則諷刺，政府從來沒說過這些政策，無法理解韓國瑜為何講這些無厘頭的話，「我實在很懷疑，他真的有當過軍人？」

對於韓的說法，國防部發言人史順文表示，國軍整體防衛構想是依據「防衞固守、重層嚇阻」之軍事戰略指導，發揮創新不對稱作戰的作戰思維來強化防衛戰力，國家安全防衛必須要靠自己，「自己的國家自己救」，同時以國防帶動經濟，促進國内產業效益，「國防自主」是政府當前重要的施政方針，「潛艦國造」也正依照計畫正常執行，目前進展順利，籲請國人支持。

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