誇張！離職旅行社員工 竟混入旅展私自接單

旅展常見詐騙手法。（刑事局提供）

2019-11-09 15:31:31

〔記者邱俊福／台北報導〕一名離職的侯姓旅行社業務員，今年3月間混入旅遊展內私下接單，行詐騙得一名蘇姓男子繳付3萬多元訂金，直至蘇男遲遲未接到後續通知，經打電話到旅行社始知受騙，最後在對方聯絡想再度詐取尾款時報警逮人。刑事局今呼籲，旅展開幕此時，民眾於訂購旅展相關行程，千萬小心，避免受騙。

刑事局表示，今年3月間，高雄一名蘇姓男子於參觀旅遊展時，在展場內碰到一名自稱旅行社業務員的侯姓男子，蘇便向侯洽詢有關日本旅遊事宜，而侯也在展場內向蘇介紹相關行程，雙方交談後，蘇對侯所推薦的行程及費用感到滿意，便同意邀約，約定當晚在市區某咖啡廳見面，同時支付行程訂金3萬多元予侯男。

今年7月間，蘇男遲遲未接到當初所訂購日本旅遊行程的後續通知，聯繫當初收取行程訂金的侯男，也未獲回應，便主動致電旅行社詢問出團事宜，才得知侯男早已離職，甚至與該旅行社尚有官司正在進行中，驚覺受騙報案。

不料數日後，蘇男竟又突然接到侯男訊息，告知未安排蘇男出團是因為尚有尾款未結清，要求蘇再支付尾款3萬5千多元，蘇隨即不動聲色，通報警方，順利交付尾款時，讓埋伏一旁警方上前逮人到案。

刑事局表示，目前正值「2019臺北國際旅展」開幕，加上明年總共有6個連續假期天數都在3天以上，許多有出遊計畫的民眾早已開始依照「休假攻略」規劃行程，想搶搭早鳥優惠，呼籲民眾如欲透過旅遊展訂購行程，或購買各類票劵，請務必多加留意接洽對象是否配有當次旅遊展的工作人員證件，且確為參展業者的正式員工，而在支付旅遊行程、票劵費用時，應在參展業者的展區攤位現場辦理，並確認取得業者所開立的正式收據或簽訂契約，切勿與任何人私下約在他處交易，以免衍生問題，甚至遭遇詐騙。

此外，也提醒民眾規劃旅遊應避免透過網路社群（例如facebook、Line、D-CARD）參加旅遊揪團，或未經確認，即與自稱旅行社人員訂購行程，交付旅遊費用應與合格旅行社簽訂正式旅遊契約；有關訂房也請勿透過不知名網站辦理，可直接於飯店、民宿的官方網站訂房，如透過訂房網站訂購，也請再與飯店、民宿確認訂單。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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