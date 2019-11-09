陳其邁：再給蔡總統4年「讓台灣成為美麗而偉大國家」

「蔡英文總統連任全國醫師後援會大誓師」今日在圓山大飯店舉行，現場數百名醫師及醫學院學生現身力挺蔡英文連任。行政院副院長陳其邁致詞呼籲，再給蔡總統4年，再給民進黨4年，讓台灣成為美麗而偉大的國家。（記者張嘉明攝）

2019-11-09 14:15:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「蔡英文總統連任全國醫師後援會大誓師」今日在圓山大飯店舉行，現場數百名醫師及醫學院學生現身力挺蔡英文連任。行政院副院長陳其邁致詞呼籲，再給蔡總統4年，再給民進黨4年，讓台灣成為美麗而偉大的國家。

陳其邁表示，他還記得以前當醫師要念醫師誓詞，不管病人種族、性別及宗教都要一視同仁服務，促進國人健康，一眨眼到現在20多年時間，在政壇服務多年，都不會忘記對人民和土地的承諾。

陳其邁指出，蔡政府完成包含「醫療法」82條之1、對醫療暴力處罰的修法，都是在國會過半情況下完成修法，這都是很困難事情，這是要有魄力和效率政府，有擔當的國會才能推動。

陳其邁呼籲，政府改革當然有陣痛，蔡英文總統推動年金改革、產業轉型等，把1天當成2天用，雖然改革難免引起塵土，希望再給蔡總統4年，再給民進黨4年，讓台灣成為美麗而偉大的國家。

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