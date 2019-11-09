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首頁　>　臺北市

傳「郭宋配」採雙政黨推薦 中選會：僅親民黨可推薦

今傳出鴻海創辦人郭台銘（右）可能與親民黨主席宋楚瑜（中）合作，由親民黨與台灣民眾黨共同推薦「郭宋配」角逐總統大選。中選會表示，僅親民黨能夠推薦總統、副總統候選人。圖左為台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照）

今傳出鴻海創辦人郭台銘（右）可能與親民黨主席宋楚瑜（中）合作，由親民黨與台灣民眾黨共同推薦「郭宋配」角逐總統大選。中選會表示，僅親民黨能夠推薦總統、副總統候選人。圖左為台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2019-11-09 12:58:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕今傳出鴻海創辦人郭台銘可能與親民黨主席宋楚瑜合作，由親民黨與台灣民眾黨共同推薦「郭宋配」角逐總統、副總統，對此，中選會官員表示，目前能夠推薦總統、副總統候選人的政黨僅國民黨、民進黨、時代力量及親民黨，而民眾黨並不在其中。

換言之，該兩黨僅能「名義上」共推候選人，實質上仍然只能靠親民黨的門票，繳交給中選會的政黨推薦書也僅有親民黨的一份。此方式恰如2004年連戰與宋楚瑜搭檔參選的模式，當時「連宋配」名義上由國民黨、親民黨共同推薦，實則僅有繳交國民黨的政黨推薦書，選舉公報上也只有國民黨黨徽。

對於有媒體提及「郭宋配」將採「總統副總統選舉罷免法」第22條規定進行雙政黨推薦，另有官員指出，即使「郭宋配」成真，但因為僅有繳交親民黨的政黨推薦書，選舉公報上也只有親民黨黨徽，在法律上其實並不屬於雙政黨推薦，包括提名門檻、選舉補貼等計算，都是維持單政黨推薦的方式。

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