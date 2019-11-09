蔡英文全國藥界後援會成立 「九把刀」爸爸現身力挺

總統蔡英文今日出席「蔡英文總統連任全國藥界後援會成立大會」進行授旗。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-09 12:54:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文今日出席「蔡英文總統連任全國藥界後援會成立大會，全國20幾個藥界團體站出來力挺小英連任，作家九把刀爸爸「柯毓彬」藥師也現身力挺。總統蔡英文致詞表示，執政3年讓台灣有好的發展基礎，這3年多打下的基礎，至少讓台灣未來10年經濟發展，都維持穩定成長趨勢，經濟穩定大家收入也會增加。

蔡總統致詞強調，她執政3年讓台灣有好的發展基礎，雖然一開始有些事情比較不順，不過今年開始執政團隊速度越快，處理問題能力相當精準，各項政績都一一出爐，這是一個會做事政府，也是一個很認真政府，更是一個很有誠意面對問題一起解決的政府。

蔡總統表示，美中貿易戰對台灣挑戰很大，世界經濟轉變對台灣影響非常大，但執政者可以化危機為轉機，讓台灣經濟穩定持續發展，這才是真正執政者的能力，雖然面臨外部不確定性，但是經濟仍穩定成長，還是四小龍第一名，這3年多打下的基礎，至少讓未來10年經濟發展，都能維持穩定成長趨勢，經濟穩定大家收入也會增加。

「未來4年會繼續全力推長照2.0！」蔡總統說明，台灣的醫療照護、治安非常好，現在加速建立「社會安全網」，這對老人、小孩照顧有幫助，執政以來全力推動長照2.0，透過立法、行政措施，在這幾年快速建立長照2.0，她剛上任長照預算只有50億元，以後每一年長照預算會達400億元，希望將台灣長照體系做到亞洲最好，讓台灣人老年都能受到良好照顧。

蔡總統談及，政府對小朋友照顧也非常用心，她剛當總統時，用在0歲至6歲小孩的預算200多億元，今年預算已增加到600多億元。現在0歲至2歲小孩送至托嬰中心，政府一個月補助6千元，在家照顧也有2500元津貼。

蔡總統指出，2歲至6歲進幼兒園也有補助，進入公立只要繳2500元，非營利只要繳3500元，私立準公共化幼兒園只要繳4500元，付費已降到過去2分之1以下，未來0歲至6歲照顧會持續，來減輕年輕父母負擔，祖父母也多了自己時間，未來規模和預算都會擴大，讓國家一起來養。

蔡總統呼籲，選戰最後大家不要放鬆，要鞏固支持讓更多人加入，選舉是要團結台灣的時候，選舉不是要分裂台灣社會，不喜歡有人利用選舉來分化台灣社會，讓台灣社會對立，選舉是台灣團結時候，在最後階段要團結所有能團結的人，台灣的民主要團結，因為未來挑戰很多，國家需要團結，才能夠面對挑戰，只要國家團結每一天都會更好。

中華民國西藥代理商業同業公會理事長翁源水指出，古早時代有一個「白賊義」，現在又出了一個「白賊瑜」，說自己是庶民，卻花7200萬買豪宅，說高雄發大財、嫌高雄又老又窮，結果選上市長卻落跑，高雄登革熱第一名。

翁源水呼籲，這次選總統一定要選有能力的人，蔡總統執政讓台灣經濟成長在亞洲四小龍排名第一，今天藥界團結站出來全力支持蔡總統連任。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，肯定蔡英文總統這4年努力打拼，藥界全力支持蔡英文連任來守護台灣、保護主權，台灣人要用選票讓全世界知道，即便中國用軍艦繞台威嚇，但台灣人不是被嚇大的；他強調，蔡總統做了別人不敢做的年金改革，為了公平正義都做了，所以這次大家一定要站出來挺小英。

蔡英文總統連任全國藥界後援會成立大會今日成立，全國20幾個藥界團體站出來力挺小英連任，作家九把刀爸爸「柯毓彬」藥師（後排右二）現身力挺蔡英文。（記者陳鈺馥攝）

「蔡英文總統連任全國藥界後援會成立大會」今日在大直典華飯店舉行。（記者陳鈺馥攝）

中華民國西藥代理商業同業公會理事長翁源水指出，古早時代有一個「白賊義」，現在又出了一個「白賊瑜」，說自己是庶民，卻花7200萬買豪宅。（記者陳鈺馥攝）

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