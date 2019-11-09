對民進黨恨意一輩子難忘？ 陳佩琪這樣說...

陳佩琪表示，有靈感的時候，會抒發個人情緒上的感受，將感想寫出。（記者楊心慧攝）

2019-11-09 12:49:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市公有南門中繼市場目前試營運中，將在13日正式開幕，台北市長柯文哲夫人陳佩琪今上午前往採買，買了一些生鮮蔬果，被問到在臉書PO文寫對民進黨的恨意一輩子難忘，陳佩琪避談，僅說柯從政後自己不會管他，而是有靈感的時候，會抒發個人情緒上的感受，將感想寫出。

陳佩琪表示，工作、住家地點和南門舊市場很近，以前就是老顧客，準備午餐的時間，在下班就會繞去南門舊市場買熟食，用盤子裝起來給家人吃，他們都不會知道是外面買的，還會稱讚很好吃。

陳佩琪說，今天到南門中繼市場採買，順便帶大家一起逛，讓更多人能夠重新認識南門中繼市場，雖然地點變了，但美味不變，她要採買生鮮蔬果、肉類，有名的熟食，希望市民朋友、觀光客能夠到南門市場採購。

陳佩琪日前在臉書上對民進黨恨意一輩子不會忘，被媒體問到此事，她則避談，僅說今天天氣很好，來市場採買美食，現在有些政治活動，希望政治人物能夠多來南門中繼市場，她也能當導遊帶著他們吃吃美食。

至於柯文哲喜歡的私房料理，陳佩琪表示，柯文哲早期什麼都吃，現在比較偏好素食，她沒什麼私房料理，不過柯文哲有次和她說喜歡吃九層塔炒蛋，所以她在家就會做給他吃。陳佩琪也說，柯文哲不挑食，什麼都說好吃，因此她的廚藝都沒進步。

柯文哲日前曾說要對陳佩琪嚴加控管，媒體詢問是否還會寫臉書？陳佩琪說，兩人在家只會談論家裡的事，至於臉書她是有空會關注先生的新聞，有靈感就會寫，沒靈感就會去建國花市買花。

被問到怎樣會觸動靈感？陳佩琪說，有時參加活動會有靈感，像是醫療院所的活動，因為從事醫療工作，就會書寫一些感想，看到可以寫的東西有靈感就寫。

媒體追問有時是否會觸動選舉有關的靈感？陳佩琪說，當然啊，所以就會把過去經歷寫出來，柯文哲從政後不太會管他，但就是會抒發個人情緒上的感受，會勾起自己的回憶，就會寫出來抒發感想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法