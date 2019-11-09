與親民黨合推郭台銘選總統？ 民眾黨發言人：沒接獲此訊息

外傳台灣民眾黨與親民黨共同推薦鴻海集團創辦人郭台銘參選下屆總統，對此，民眾黨發言人陳思宇今早受訪表示，「沒接到此訊息」。（資料照）

2019-11-09 12:15:35

〔記者陳璟民／台北報導〕外傳台灣民眾黨與親民黨共同推薦鴻海集團創辦人郭台銘參選下屆總統，對此，民眾黨發言人陳思宇今早受訪表示，「沒接到此訊息」，就算有，也要經過黨內的委員會討論通過，該黨現階段以確認不分區立委名單及輔選區域立委為主，不清楚前述消息從何而來。

民眾黨發起人之一、台北市政府顧問蔡壁如中午受訪說，她個人沒聽過該黨要跟親民黨共推郭選總統的事情，昨午與永齡基金會執行長劉宥彤、郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜餐敘，討論郭陣營幫忙輔選民眾黨區域立委事宜，她們表達郭確定不會參選總統，但郭有致電親民黨主席宋楚瑜詢問宋是否參選，也談及郭陣營跟親民黨策略聯盟拚立委選情的事情；蔡表示，她有段期間代表市長、黨主席柯文哲參加郭營早餐會，觀察他們決策反反覆覆，所以昨聽了也沒在意。（12:43更新）

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