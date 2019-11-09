教育學會聯合籲增公費師培 解決偏鄉問題

中華民國教育學術團體聯合年會今舉辦，會中並宣讀聯合聲明，呼籲各地政府增加公費生師培名額，解決偏鄉師資不足問題。（記者吳柏軒攝）

2019-11-09 13:13:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕中華民國教育學術團體聯合年會今舉辦，今更發布「為人才培育而教」聯合聲明，點出教育需具前瞻，針對高教、中小學、技職教育等提出建言，亦評論少子化使各地政府減班至教師超額，但偏鄉學校卻長期無教師，呼籲各地增公費生師培名額，解決問題。

教育學術團體聯合年會每年齊聚國內各地及各領域的教育及學術學會，今年在台灣師範大學舉辦，更有感科技、經濟情勢帶來的國際競爭下，提出「為人才培育而教，為台灣社會的永續發展而行動」聯合聲明，從教育界由下而上發聲，盼政府相關單位重視，讓教育穩健邁向正途。

聲明直指教育前瞻性，須建立學生面對未來能力，認同12年國教，但點名教師專業提升將是當務之急；高教方面則呼籲跨領域、國際化與產業升級3途並進；中小學教育則要提升國際素養與跨文化視野，鬆綁法規來促成雙語活化等；技職教育則要減緩萎縮，適度發展。

聲明更點出，少子化讓各地政府減班，也衍生學校教師超額，然而偏鄉學校卻仍長期缺乏優良師資，呼籲各地政府增加公費生師培名額，提供穩定師資來源，解決偏鄉問題；最後期許教育達到人才培育、邁向卓越目標，並在公平與卓越之間取得平衡發展。

另年會今也針對教育學術有卓越貢獻者頒發「木鐸獎」，表彰優良教育人員，今年有35名得主，得獎者之一是前國教署長吳清山，他上台感謝，並鼓勵教育工作者要有專業、熱情與毅力，才能堅持走下去，盼教育讓社會更好的理念能達成。

年會亦頒發「服務獎」表彰各學會成員，有36人獲獎，得獎者之一的台師大教授劉蔚之表示，自己加入中華民國課程與教學學會，該學會投入課程教學期刊建置，青年論文學位發展等，並在20幾年教改路上不缺席，長期在該領域付出，只盼讓台灣教育更好，感謝大會肯定。

前教育部國教署長吳清山今獲教育界頒「木鐸獎」，肯定其多年對教育學術界的貢獻。（記者吳柏軒攝）

台師大副教授劉蔚之投入中華民國課程與教學學會的相關教育任務，並獲教育學術團體聯合年會頒「服務獎」肯定。（記者吳柏軒攝）

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