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以色列駐台代表處 邀民眾到旅展品嚐安息日麵包
2019-11-09 13:26:31
〔記者彭琬馨／台北報導〕以色列駐台辦事處發布新聞稿表示，為讓台灣民眾更了解以色列，辦事處在2019台北國際旅展中展出「猶太安息日晚餐」，以色列駐台代表柯思畢夫婦並將每天在旅展中準備新鮮的安息日麵包，邀請台灣民眾共同品嘗體驗以色列文化。
以色列駐台辦事處新聞稿表示，安息日（Shabbat）為猶太人特有的傳統，是在一周六天辛苦勞動工作後的休息日，因此每到週五傍晚四五點後，路上行人與車輛都會越來越少，因為大家趕著回家過安息日，這天也是家人團聚的家庭日，就好比台灣人的農曆春節，只是猶太人每週都要「全家團聚」。
辦事處說，猶太人會在安息日準備兩條「哈拉」（Challah）麵包，此代表「豐盛-賜福」，並由家中母親點燃安息日蠟燭。以色列駐台代表柯思畢邀請台灣民眾一同到旅展體驗道地猶太文化。
近年台以雙邊旅遊人次快速成長，20191月到10月台灣旅客赴以色列旅遊人數比同期2018年成長25%，以色列人來台旅遊也持續成長。