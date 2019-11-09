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老靈魂別錯過！ 台電文資保存特展開跑

現場手作體驗區-鉛字印刷。（台電提供）

現場手作體驗區-鉛字印刷。（台電提供）

2019-11-09 11:47:50

〔記者林菁樺／台北報導〕台電成立至今已逾70年，近年投入人力進行文史資料清查與徵集，並推出文書檔案文資保存特展，呈現數十件珍貴歷史檔案，其中包含台電公司成立函，邀請民眾了解台灣成長史。

台電說明，文資保存特展分為3大展區，經由展出書寫工具、公文產製過程、文檔管理等，經典呈現了見證台電發展歷史的珍貴檔案，如1946年的「台電公司成立通知」、1947年由曾任台電總經理的孫運璿擔任記錄的「第1次董監聯席會」會議記錄。

展場也搬出來自新店桂山發電廠的舊式文件櫃，以及數十年前尚未電子化時所採用的鐵筆、謄寫板、油印機等文書工具，還有1947年特地從上海訂製來台的鋼印機與從高屏發電廠運來的中文打字機。

這次文資保存特展為讓民眾重溫電腦時代以前的歲月，台電也設計「手作體驗區」，讓民眾親手製作紀念品，體驗鉛字印刷的樂趣，只要打卡有機會獲得限量文青風L夾及手寫字體風格提袋；「穿越文檔記憶-台電文資保存特展」即日起至12月6日止，週一至週六上午9點至下午6點開放參觀。

高屏發電廠中文打字機。（台電提供）

高屏發電廠中文打字機。（台電提供）

1947年第一次董監聯席會議由孫運璿擔任會議記錄。（台電提供）

1947年第一次董監聯席會議由孫運璿擔任會議記錄。（台電提供）

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