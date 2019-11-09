警消海巡比照國軍醫療補助 政院同意動用2.76億元二預金

「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，有12萬警察、消防、海巡及空勤人員受惠，根據最新送到立法院的行政院第二預備金動支數額表，警政署及消防署申請動支的第二預備數額合計為2億7679萬1千元。（資料來源：立法院）

2019-11-09 10:56:04

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院在今年5月起實施「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，有12萬警察、消防、海巡及空勤人員受惠，根據最新送到立法院的行政院第二預備金動支數額表，不包括海巡及空勤人員在內，警政署及消防署申請動支的第二預備數額合計為2億7679萬1千元。

其中，警政署申請數額為2億3808萬4千元，消防署數額為3870萬7千元。

行政院表示，今（108）年過年前蔡總統特別指示要加強照顧警消等人員醫療權益，行政院核定「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，訂自5月1日起，警察、消防、海巡及空勤人員將比照國軍，到國軍醫院、榮民醫院、衛福部部立醫院及指定醫院等63家醫療院所就醫，健保部分負擔都由政府全額補助，其中到國軍醫院、榮民醫院更免收掛號費，且住院及健康檢查也享有優惠，預估可照顧12萬餘名警察、消防、海巡及空勤人員。

另外，為彰顯政府對於國軍現役人員守衛國土的貢獻，行政院也核定自5月1日起實施「國軍人員至輔導會、所有縣市衛福部所屬醫院及指定醫院醫療優惠實施方案」，以照護國軍現役人員的身心健康。

行政院指出，警察負責社會治安，消防負責災害防救，空勤負責空中救援，都屬於任務導向，常因勤務無法維持正常作息，與國軍維持國防戰備勤務類似，必須全力照顧他們的醫療權益，提升為國奉獻的警察、消防、海巡、空勤或國軍弟兄們的福利，並表達蔡總統及蘇院長對他們工作上危勞的慰勉心意。

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