促進花東觀光 台鐵10班列車團體票將提前開放預訂

促進花東觀光，11月12日起台鐵東部幹線10班對號列車，團客3個月前就可訂位。（圖：台鐵局提供）

2019-11-09 11:10:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升鐵道旅遊便利性，促進東部地區觀光發展，台鐵局從今年11月12日起，選定10班次團體列車，從現行最早2個月前可開放訂位，提前至3個月前預售團體票；且可發售車票數量也大幅提升，莒光號開放100%座位數都可供團客預先訂票，便利團體旅客提早規劃旅遊行程。

台鐵局現行規定一般團體旅客，預訂各級對號列車（含自強號、莒光號），人數須10人以上，可於乘車日前2個月起至乘車日前20天訂票。平日自強號僅開放25%座位數、週休二日開放20%、3天以上連續假期不開放團體申請；莒光號平假日均開放30%、3天以上連續假期開放20%座位數供旅客訂票。

台鐵局於今年8月12日起，已先開放212次、239次（此列車因應時刻調整，今年12月20日起改為241次）、410次、439次樹林往返花蓮及台東自強號列車，團體票可訂購座位數至50%。這次再放寬可訂票期間，11月12日起，台北往返花蓮212次、239次（此列車因應時刻調整，今年12月20日起改為241次）自強號，71次、72次、73次、74次莒光號；台北往返台東410次、439次自強號，81次、82次莒光號，可提前3個月訂購團體票。

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