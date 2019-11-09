日籍老師來台打拚遺失手機 北市警火速尋回

日籍教師石平與土林分局員警謝旻君合照。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-09 10:00:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕在日僑學校教書的日籍老師石平先生，日前搭乘計程車時，將載有重要聯給重要資訊的手機遺失，心急如焚，幸警方即時尋回，讓他終於懸在半空中的心放下，感謝台灣警方的熱心協助。

北市警土林分局蘭雅派出所吳裕仁、謝旻君，是值勤時接到兩名在日僑學校教學老師報案，經了解是日本的籍老師平石，因急著參加校方重要餐會，下車時不慎將手機遺落在計程車上。

由於日籍老師獨自到台灣打拼，手機內不僅存放聯絡人及學校重要資訊，更重要是銀行提款卡帳密也儲存在內，擔心遭到不肖份子盜用，心情極為不案。

謝員兩人先安撫對方情緒，並詳問搭車路線，隨即調閱監視器過濾、比對，順利比對出對方搭乘計程車的車號，迅速聯繫計程車司機，確認手機遺留後座無誤，協請司機送至派出所親自交付日籍老師。石平先生不斷感謝，並大讚台灣警方服務親切，效率高超。

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