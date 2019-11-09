評國民黨立場模糊失民心 法籍學者：中國非完全信任韓國瑜

法國總統馬克宏本月6日結束出訪中國的行程。法國學者表示，這是一次成功的出訪，不僅達經濟目的，也因歐洲牌而鞏固法國地位。對於台灣大選，他指出國民黨的模糊立場將可能使自身選情堪憂。圖為國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

2019-11-09 09:56:20

〔中央社〕法國總統馬克宏本月6日結束出訪中國的行程。法國學者表示，這是一次成功的出訪，不僅達經濟目的，也因歐洲牌而鞏固法國地位。對於台灣大選，他指出國民黨的模糊立場將可能使自身選情堪憂。

馬克宏（Emmanuel Macron）履行每年造訪的承諾，率歐盟新任貿易執行委員霍根（Phil Hogan）、德國聯邦教育部長卡爾利茨克（Anja Karliczek）與約40間法國企業，於4日到6日二度訪中。除參加第2屆中國國際進口博覽會，馬克宏也親自為龐畢度文化中心中國分館揭幕，藉機展現法國軟實力。

期間雙方簽署了總值150億美元的貿易合約，涉及航空、核能、文化遺產、農業、工業、金融、三方合作等領域，並有20家法國公司獲准向中國出口家禽、牛肉和豬肉。

在華府向聯合國（UN）提交退出巴黎氣候協定（Paris Agreement）通知函的同時，法中雙方領導人則在聯合聲明中重申對巴黎氣候協定的堅定支持，並攜手採取行動的決心。

對於馬克宏此次出訪所釋放的訊息，法國智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）在接受中央社記者專訪時表示，法中對話的連續性是關鍵。此前2018年1月馬克宏訪中，今年4月習近平回訪，不僅可看到法國對中國策略性論述的建構過程，也開啟了法中關係的歷史新頁。

對法國國內選民而言，法國長久以來欲與中國建立更穩固的關係，但在歐蘭德（Francois Hollande）、沙柯吉（Nicolas Sarkozy）任內都無法達成。馬克宏一上任就尋求長遠的關係，以逐步建構新論述為目標。而這個全新的論述有兩個重點。第一，「我們尊重中國，但也堅定立場」；第二，法國應該被視為歐洲的領導國。

以法國觀點而言，這是一次成功的出訪，也為2020歐中峰會的協議談判做準備。習近平幾近全盤接受貿易協議的決定，與在會後聯合聲明中給予馬克宏和其相同的8分鐘發言長度，都是中方表達善意的方式。

迪蒙柳指出，目前為止，中國對歐洲採分化策略，傾向與各國各別合作。因此這兩次的會晤，馬克宏都打歐洲牌，就是要讓中國了解法國背後站的，是整個歐盟。

在人權觀察（Human Rights Watch）的呼籲及各方期待下，馬克宏在會議後表示已針對香港情況向習近平表達關切，新疆「政治教育營」的議題則未被提及。

然而迪蒙柳表示，這並非這次出訪的主要議題，因為法方也知道，若過度發言會遭中國出手制止。即使在最後聲明中法國表示在會談中多次對香港問題提出警示，也無法得知確切的對話內容。迪蒙柳坦言：「對於人權議題，不要奢望法國能對中國施展奇蹟。」

在提及法美關係時，學者指出，在美中貿易戰延燒的情況下，法中關係大跨步，導致法美兩國關係越見複雜，加上馬克宏7日受訪時批評美國背棄盟友，稱北約正處於腦死狀態，使雙方關係更加敏感。但法國企業也很依賴美國市場，因此法國必須更加小心，在與中國合作時，也要避免越過美國紅線，例如航太工程項目，否則可能兩邊落空。

面對法國輿論對中國投資者大舉進入法國市場普遍提出警告，迪蒙柳表示，中國對外投資2016年的高峰期已過，不僅中國經濟已不似過去幾年榮景，且中國政府也緊縮資金出口的管制。

另外他表示，該現象顯示法國民眾仍不信任中國資金，這與中國政府對外溝通與行為，以及中國企業軍事化卻同時毫無章法的管理模式都有很大的關係。且共產黨政府掌控中資的狀況，對於台灣大選，他指出國民黨的模糊立場將可能使自身選情堪憂。

對於兩岸議題，中國公布的26條惠台措施在迪蒙柳看來，與明年台灣的總統大選及香港議題有絕對關係。北京想透過此舉對台釋放善意，在他看來，中國政府對蔡英文作為總統候選人，並非完全的充滿敵意；相反地，對於國民黨提出的韓國瑜，也並非完全的信任跟看重。

迪蒙柳指出，中國國內現在有許多棘手的問題要處理，且情況也還沒令人絕望到必須對外發動戰爭以鞏固國內勢力，因此統一台灣必不是北京目前的優先議題。北京可能已有所警覺，在香港一觸即發的情況下，不能再刺激台灣。在他看來，與其對香港或台灣動武，北京會選擇用漸進式扼殺（etrangler）的方式來處理。

談及韓國瑜，他表示韓對於反送中的立場模糊、進退失據。這與法國傳統右翼「共和黨」（Les Republicains）勢力被極右派「國民聯盟」（Rassemblement National）取代的狀況一樣。法國右派選民寧願要真正的極右，也不要「假右派」的共和黨。他說：「國民黨目前看來就是共產黨的仿照，不上不下，左支右絀。」

對於明年的選舉，由於距離投票日還有2個多月，發展還很難說。但迪蒙柳表示，台灣社會和法國社會很像，擁有絕對自由民主，因此民意相當分歧。最大的關鍵，還是在於台灣人民能否在認同選項上達成共識。

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