林亮君退黨 北市議會時力黨團瓦解

林亮君受訪表示，時代力量在現階段對於她提出的問題無法給予回應，因此退出時代力量。（取自林亮君臉書）

2019-11-08 21:15:12

〔記者楊心慧／台北報導〕時代力量台北市議員林亮君、黨員吳錚在臉書上宣布退黨，林亮君受訪表示，時代力量在現階段對於她提出的問題無法給予回應，因此退出時代力量。台北市時代力量黨團也因林亮君的退出，不滿3人的規定而崩解。

依照台北市議會政黨黨團辦公室設置辦法，市議員席次有3位的政黨，能夠申請政黨黨團辦公室，如今林亮君退出時代力量，在台北市議會時力議員僅剩林穎孟和黃郁芬，黨團辦公室未達3人被收回，台北市議會時代力量黨團因此瓦解。

林亮君在臉書PO文宣布，接下來將以無黨籍議員身分監督台北市政，她之所以投身政治，是因為受到黨外民主運動的感召，長期以來更對本土政黨抱有寄託。但自十年前開始，也漸漸明白民進黨有它的枷鎖，要更開展或突破，都不是件簡單的事，2015年，時代力量的誕生，正對應到她的期待，因此她第一次加入政黨獻給時代力量。

林亮君表示，政黨的永續發展始終在她心中是問號，她曾想過為黨做點什麼，想在動盪之際穩住船舵，想帶給這個政黨的支持者溫暖與希望，但力有未逮。

林亮君說，她要向2018年因為時代力量而將選票投給她的朋友說抱歉，但她堅持的價值及承諾，至今沒有任何改變，未來也會繼續努力前進，也要跟今年參選黨主席時支持她的朋友說聲對不起，但她現在做出了決定。

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