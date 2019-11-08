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首頁　>　臺北市

週末冷空氣來襲！ 這些地方恐下探15、16度

氣象局提醒，明天（9日）起3天，受「偏乾的」東北季風影響，中部以北及宜花將出現16至18度的低溫，其中以桃竹苗最冷，沿海空曠地區更有機會下探15度，日夜溫差達到10度左右。（資料照）

氣象局提醒，明天（9日）起3天，受「偏乾的」東北季風影響，中部以北及宜花將出現16至18度的低溫，其中以桃竹苗最冷，沿海空曠地區更有機會下探15度，日夜溫差達到10度左右。（資料照）

2019-11-08 20:48:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕週休二日天氣適合出遊，但要留意早晚溫差大！中央氣象局指出，明天（9日）起3天，受「偏乾的」東北季風影響，各地大多為多雲到晴，但受輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫偏冷，預計中部以北及宜花將出現16至18度的低溫，其中以桃竹苗最冷，沿海空曠地區更有機會下探15度，日夜溫差達到10度左右，提醒民眾注意。

氣象局指出，明天至下週一（11日）仍然受到東北季風影響，但水氣少，各地多雲到晴，僅可能在宜花東有非常零星的降雨。在溫度方面，由於水氣少、風又弱，會有輻射冷卻情況，因此清晨及深夜溫度容易偏低，明天到下週二（12日）清晨，預估中部以北及宜花低溫16至18度、南部及台東19至20度、桃竹苗大約僅16度、沿海空曠地區甚至下探15度。

氣象局說，也由於水氣偏少，白天溫度回升快，北部及東部高溫25至28度、中南部上看29至30度，這幾天整體而言屬於乾冷天氣型態，適合安排戶外活動，但要特別注意各地日夜溫差大，有到達10度左右，提醒早出晚歸的民眾必須備妥保暖衣物。

天氣到下週二白天後略有改變，氣象局說，隨著冷空氣減弱，氣溫略為回升，各地清晨夜晚雖然不會那麼冷，但仍是偏涼，至於高溫則沒有太多變化，下週二、週三水氣仍持續偏少。到下週四開始則有另一波東北風影響，屆時北部、東半部降雨機率提高，東北部也可能會有較明顯降雨，提醒民眾注意。

接下來幾天早晚溫差大，桃竹苗有可能下探15、16度。（擷取自氣象局）

接下來幾天早晚溫差大，桃竹苗有可能下探15、16度。（擷取自氣象局）

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