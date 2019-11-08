獲頒外交獎章 美商會資深總監：相信台灣能安然度過挑戰

交部部長吳釗燮（右）8日頒贈睦誼外交獎章予「台北市美國商會資深總監沙蕩（Don Shapiro）（左）。（記者劉信德攝）

2019-11-08 20:33:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國商會資深總監沙蕩（Don Shapiro）今天下午接受外交部長吳釗燮頒贈睦誼外交獎章，沙蕩在致詞時表示，他對台灣的未來一直都是樂觀看待，因在過去這段時間內，儘管台灣面臨許多巨大挑戰，仍能以堅韌的態度安然度過，他相信未來也會是如此；吳釗燮致詞時則感謝沙蕩對增進台美關係的卓越貢獻，盼未來也能持續協助深化台美合作夥伴關係。

沙蕩致詞時提到自己1969年初抵台灣的經驗，他說，當時的台灣仍是一黨專政，他定居台灣的這段時間，見證民進黨創黨、解嚴、新國會的改組與選舉，對他來說，「如今台灣已轉變成充滿活力的民主政體」；沙蕩說，儘管台灣失去部分國家的外交承認，但取而代之的是更強韌的非官方關係，他認為，自己正看見國際事務的新篇章。

吳釗燮致詞時說，沙蕩來台灣定居將近50年，不僅是一位傑出的記者，善於分析與敘事，讓國際間注意到台灣的民主自由與社會蓬勃發展，更是一位堅定支持台灣的朋友，對於沙蕩連續18年參加台北市美國商會的代表團訪問美國華府，積極傳達深化台美經貿關係的訴求，其對台灣的情誼吳釗燮對此表示感謝。

現為台北美國商會資深總監兼《工商雜誌》總編輯的沙蕩，1971年來台灣定居至今近50年。自1971年到2001年間，曾擔任美國《紐約時報》及《時代雜誌》駐台記者，曾針對我國民主轉型、國會沿革及司法改革等發表大量專文。自2002年起，沙蕩先生擔任台北市美國商會月刊《工商雜誌》總編輯，針對台灣商業環境進行深度評析，並身兼年度「台灣白皮書」（Taiwan White Paper）主編，對我國政府的經貿施政提出諸多建言。

外交部部長吳釗燮（左）8日頒贈睦誼外交獎章予「台北市美國商會資深總監沙蕩（Don Shapiro）（右），並握手恭賀致意。（記者劉信德攝）

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